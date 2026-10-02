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Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Νίκος Σεβαστόπουλος: Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Νίκος Σεβαστόπουλος: Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
Σε ηλικία 81 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Νίκος Σεβαστόπουλος
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών άφησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) ο Νίκος Σεβαστόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ο παλαίμαχος επιθετικός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Αττικόν» με σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου 1945 στον Ταύρο, ο Σεβαστόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανθησειακό και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ.
Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του «Δικεφάλου» τον Οκτώβριο του 1963 σε αναμέτρηση με τον Ηρακλή.
Υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη σεζόν 1968/69 υπό τις οδηγίες του Μπράνκο Στάνκοβιτς, σκοράροντας μάλιστα στον προημιτελικό απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα.
Η ποδοσφαιρική του διαδρομή περιελάμβανε και διεθνείς σταθμούς, καθώς αγωνίστηκε στη Νότια Αφρική (Χελένικ) αλλά και στον Καναδά, όπου το 1976 υπήρξε συμπαίκτης του θρυλικού Εουσέμπιο στο Τορόντο.
Στην Ελλάδα αγωνίστηκε επίσης στον Βύζαντα Μεγάρων, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 1981.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Πληροφορηθήκαμε με θλίψη την είδηση της απώλειας του Νίκου Σεβαστόπουλου.
Η οικογένεια της ΑΕΚ θα τιμά πάντα το πέρασμά του από αυτή.
Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους».
Ο παλαίμαχος επιθετικός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Αττικόν» με σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου 1945 στον Ταύρο, ο Σεβαστόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανθησειακό και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ.
Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του «Δικεφάλου» τον Οκτώβριο του 1963 σε αναμέτρηση με τον Ηρακλή.
Υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη σεζόν 1968/69 υπό τις οδηγίες του Μπράνκο Στάνκοβιτς, σκοράροντας μάλιστα στον προημιτελικό απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα.
Η ποδοσφαιρική του διαδρομή περιελάμβανε και διεθνείς σταθμούς, καθώς αγωνίστηκε στη Νότια Αφρική (Χελένικ) αλλά και στον Καναδά, όπου το 1976 υπήρξε συμπαίκτης του θρυλικού Εουσέμπιο στο Τορόντο.
Στην Ελλάδα αγωνίστηκε επίσης στον Βύζαντα Μεγάρων, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 1981.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Πληροφορηθήκαμε με θλίψη την είδηση της απώλειας του Νίκου Σεβαστόπουλου.
Η οικογένεια της ΑΕΚ θα τιμά πάντα το πέρασμά του από αυτή.
Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους».
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