Οι τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να πέφτουν, κάναμε σήμερα ένα βήμα όσον αφορά το ντίζελ, λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
Οι τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να πέφτουν, κάναμε σήμερα ένα βήμα όσον αφορά το ντίζελ, λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με παγκόσμιους ηγέτες και ανακοινώσαμε ότι θα αρχίσουμε να διαθέτουμε ξανά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ από την Κωνσταντινούπολη
Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν μετά την απόφαση για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.
«Κάναμε σήμερα ένα βήμα όσον αφορά το ντίζελ. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με παγκόσμιους ηγέτες και ανακοινώσαμε ότι θα αρχίσουμε να διαθέτουμε ξανά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Μπιρόλ. «Οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν».
«Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα ευεργετικό βήμα τόσο για τον κόσμο όσο και για την Τουρκία», πρόσθεσε.
Ο Μπιρόλ έκανε τις δηλώσεις αυτές στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τίτλο «Χρηματοδότηση της Μεταμόρφωσης: Η Τουρκία στον δρόμο προς την COP31» (31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή), που διοργάνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών της Τουρκίας, Αλπασλάν Τσακάρ.
Σημειώνεται ότι μετά την ανακοίνωση η τιμή του κατέγραφε σαφείς πτωτικές τάσεις. Λίγο μετά τις οκτώ ώρα Ελλάδος η τιμή του αργού ήταν στα 91,59 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας πτώση 1,29%, ενώ το Μπρεντ κατέγραφε οριακή άνοδο της τάξης του 0,08% με την τιμή του να είναι στα 102,4 το βαρέλι.
Από την πλευρά τους, πάντως, ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν έχει λυθεί. Όπως λένε τα παγκόσμια αποθέματα έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά, οι ροές από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν περιορισμένες, η παραγωγή διυλισμένων προϊόντων αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια και η παγκόσμια αγορά εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.
Νωρίτερα σήμερα, και μόλις έγινε σαφές ότι οι χώρες της G7 κινούνται προς συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, το Brent υποχώρησε κατά περίπου 3%, στα 99,25 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση του αμερικανικού WTI, που έχανε περισσότερο από 4%, στα 88,92 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση το Brent βρισκόταν περίπου 4,7% χαμηλότερα και το WTI περίπου 3,7%.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδραση στο ευρωπαϊκό gasoil, το βασικό χρηματιστηριακό σημείο αναφοράς για το ντίζελ, το οποίο υποχώρησε περίπου 4,3%, στα 1.386,75 δολάρια ανά μετρικό τόνο.
Η υποχώρηση δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι σήμερα η αγορά ακόμη και στην προσδοκία πρόσθετης προσφοράς. Η ανακοίνωση της G7 αλλάζει βραχυπρόθεσμα την εξίσωση, επειδή προσθέτει στην αγορά φυσικές ποσότητες καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές και κρατικές αποθήκες μειώνονται.
«Κάναμε σήμερα ένα βήμα όσον αφορά το ντίζελ. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με παγκόσμιους ηγέτες και ανακοινώσαμε ότι θα αρχίσουμε να διαθέτουμε ξανά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Μπιρόλ. «Οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν».
«Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα ευεργετικό βήμα τόσο για τον κόσμο όσο και για την Τουρκία», πρόσθεσε.
Ο Μπιρόλ έκανε τις δηλώσεις αυτές στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τίτλο «Χρηματοδότηση της Μεταμόρφωσης: Η Τουρκία στον δρόμο προς την COP31» (31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή), που διοργάνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών της Τουρκίας, Αλπασλάν Τσακάρ.
Σημειώνεται ότι μετά την ανακοίνωση η τιμή του κατέγραφε σαφείς πτωτικές τάσεις. Λίγο μετά τις οκτώ ώρα Ελλάδος η τιμή του αργού ήταν στα 91,59 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας πτώση 1,29%, ενώ το Μπρεντ κατέγραφε οριακή άνοδο της τάξης του 0,08% με την τιμή του να είναι στα 102,4 το βαρέλι.
Από την πλευρά τους, πάντως, ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν έχει λυθεί. Όπως λένε τα παγκόσμια αποθέματα έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά, οι ροές από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν περιορισμένες, η παραγωγή διυλισμένων προϊόντων αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια και η παγκόσμια αγορά εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.
«Δεν λύνουν το πρόβλημα τα 100 εκατ. βαρέλια»
Νωρίτερα σήμερα, και μόλις έγινε σαφές ότι οι χώρες της G7 κινούνται προς συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, το Brent υποχώρησε κατά περίπου 3%, στα 99,25 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση του αμερικανικού WTI, που έχανε περισσότερο από 4%, στα 88,92 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση το Brent βρισκόταν περίπου 4,7% χαμηλότερα και το WTI περίπου 3,7%.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδραση στο ευρωπαϊκό gasoil, το βασικό χρηματιστηριακό σημείο αναφοράς για το ντίζελ, το οποίο υποχώρησε περίπου 4,3%, στα 1.386,75 δολάρια ανά μετρικό τόνο.
Η υποχώρηση δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι σήμερα η αγορά ακόμη και στην προσδοκία πρόσθετης προσφοράς. Η ανακοίνωση της G7 αλλάζει βραχυπρόθεσμα την εξίσωση, επειδή προσθέτει στην αγορά φυσικές ποσότητες καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές και κρατικές αποθήκες μειώνονται.
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