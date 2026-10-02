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Super League: Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας της Λίγκας για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
Super League: Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας της Λίγκας για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας της Super League με θέμα την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
Έγινε την Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει η Super League 1, με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ υπέρ των «μικρομεσαίων». Η κουβέντα θα συνεχιστεί την προσεχή Τρίτη.
Στην επόμενη τηλεδιάσκεψη ίσως λάβουν μέρος και οι εκπρόσωποι των συμβουλευτικών εταιριών PricewaterhouseCoopers και Deloitte. Υπήρξε δε και επιστολή του Ολυμπιακού επί του θέματος που είχε να κάνει με τα εξής: συνολικά έσοδα, εμπορικότητα, μοντέλα κεντρικής διαχείρισης σε άλλες χώρες και κριτήρια διανομής των εσόδων σε άλλες χώρες.
Ο Γιάννης Αλαφούζος συμφώνησε με τα βασικά σημεία, ωστόσο οι ενστάσεις του αφορούν κυρίως στο θέμα της εμπορικότητας: «Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπ’ όψιν, λόγω της μεγάλης διαφοράς μικρών και μεγάλων. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στο κομμάτι της εμπορικότητας είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εντάσεις και διαφωνίες, ιδίως μεταξύ των Big-4.
Εάν δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως, θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της πρότασης», ενώ είπε και το εξής: «Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε, 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε»!
Ο Μηνάς Λυσάνδρου από την ΑΕΚ είπε ότι πρέπει να μελετηθεί το πώς θα αυξηθούν τα έσοδα συνολικά και όχι μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολαίου. Εκεί ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε: «Τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα. Το τριετές συμβόλαιο που τρέχει ήταν μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κ. Μαρινάκη, αλλά δημιουργεί μια συνθήκη που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών». Η Εύη Κουτσαυτάκη ως εκπρόσωπος των Πειραιωτών στάθηκε στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, λέγοντας ότι είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο.
Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε η Μαρία Γκοντσάρεβα που τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης αλλά με μία ξεκάθαρη διαδικασία και προσέγγιση. Η Κάτια Κοξένογλου από τον Ατρόμητο στάθηκε στο σκέλος της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Στάθηκε πάνω στο ότι τα έσοδά τους δεν αυξάνονται ενώ τα έξοδα είναι πλέον παραπάνω.
Πηγή: gazzetta.gr
Στην επόμενη τηλεδιάσκεψη ίσως λάβουν μέρος και οι εκπρόσωποι των συμβουλευτικών εταιριών PricewaterhouseCoopers και Deloitte. Υπήρξε δε και επιστολή του Ολυμπιακού επί του θέματος που είχε να κάνει με τα εξής: συνολικά έσοδα, εμπορικότητα, μοντέλα κεντρικής διαχείρισης σε άλλες χώρες και κριτήρια διανομής των εσόδων σε άλλες χώρες.
Ο Γιάννης Αλαφούζος συμφώνησε με τα βασικά σημεία, ωστόσο οι ενστάσεις του αφορούν κυρίως στο θέμα της εμπορικότητας: «Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπ’ όψιν, λόγω της μεγάλης διαφοράς μικρών και μεγάλων. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στο κομμάτι της εμπορικότητας είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εντάσεις και διαφωνίες, ιδίως μεταξύ των Big-4.
Εάν δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως, θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της πρότασης», ενώ είπε και το εξής: «Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε, 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε»!
Ο Μηνάς Λυσάνδρου από την ΑΕΚ είπε ότι πρέπει να μελετηθεί το πώς θα αυξηθούν τα έσοδα συνολικά και όχι μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολαίου. Εκεί ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε: «Τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα. Το τριετές συμβόλαιο που τρέχει ήταν μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κ. Μαρινάκη, αλλά δημιουργεί μια συνθήκη που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών». Η Εύη Κουτσαυτάκη ως εκπρόσωπος των Πειραιωτών στάθηκε στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, λέγοντας ότι είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο.
Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε η Μαρία Γκοντσάρεβα που τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης αλλά με μία ξεκάθαρη διαδικασία και προσέγγιση. Η Κάτια Κοξένογλου από τον Ατρόμητο στάθηκε στο σκέλος της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Στάθηκε πάνω στο ότι τα έσοδά τους δεν αυξάνονται ενώ τα έξοδα είναι πλέον παραπάνω.
Πηγή: gazzetta.gr
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