Παναθηναϊκός: Θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Λιβάι Γκαρσία
SPORTS
Λιβάι Γκαρ​σία Παναθηναϊκός μαγνητική

Παναθηναϊκός: Θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Λιβάι Γκαρσία

Ο διεθνής επιθετικός θα κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Κυριακή (4/10) για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού που αντιμετωπίζει

Παναθηναϊκός: Θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Λιβάι Γκαρσία
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Απρόοπτο προέκυψε για τον Παναθηναϊκό με τον Λιβάι Γκαρσία, καθώς ο διεθνής επιθετικός αποχώρησε από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι.

Ο άσος του «τριφυλλιού» ξεκίνησε στην αναμέτρηση της εθνικής του, ωστόσο δεν κατάφερε να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στον αγωνιστικό χώρο. Οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού κρίθηκαν αρκετές, ώστε να μην συνεχίσει την παρουσία του στην ομάδα.

Ο Γκαρσία αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή (4/10), προκειμένου να περάσει από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού θα προχωρήσει σε μαγνητική τομογραφία, η οποία θα δώσει και την πρώτη ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Οι «πράσινοι» περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση ούτε για τη σοβαρότητα του τραυματισμού ούτε για το ενδεχόμενο διάστημα απουσίας του.

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