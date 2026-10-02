Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη: Συμβαίνει κάτι μαγικό, ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα
Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη: Συμβαίνει κάτι μαγικό, ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα
Ο 34χρονος άσος μίλησε για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τι περιμένει από τη φετινή σεζόν
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο podcast του «Thanalysis.net» για το τι περιμένει τη φετινή σεζόν με την επιστροφή του στην Ελλάδα με τον Άρη.
Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν με νίκη 87-74 επί της Λε Μαν για το Euro Cup και ο 34χρονος άσος μίλησε για το γεγονός πως πλέον αγωνίζεται στην Ελλάδα.
«Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη, και μας περιμένει μια φανταστική σεζόν. Εφόσον το ΝΒΑ έρθει στην Ευρώπη θα δείτε ότι οι ομάδες είναι παγκοσμίου επιπέδου. Θα βλέπετε παίκτες και θα λέτε ‘αυτόν τον θυμάμαι, είχε παίξει για την… τάδε ομάδα’.
Είναι μόνο γλυκιά η επιστροφή μου. Μακάρι κάθε παίκτης να είχε τη δυνατότητα να παίξει έστω έναν μήνα στην Ελλάδα. Στον Άρη συμβαίνει κάτι μαγικό. Διαδοχικά sold out, οι φανέλες έχουν εξαντληθεί, ο κόσμος είναι τόσο κοντά στην ομάδα και νιώθω ότι πολύς κόσμος θα λατρέψει τον φετινό Άρη. Νιώθουμε ενθουσιασμό και περηφάνια που είμαστε μέλη αυτής της ομάδας. Δεν ξέρετε πολλά για την Ελλάδα, αλλά θα τα μάθετε».
Στην ερώτηση για το τι θα μπορούσε να τον κάνει χαρούμενο, απάντησε: «Από τότε που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μας, ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα για όλους τους άλλους. Είμαι αξιόπιστος ως άνθρωπος. Όμως έφτασα σε ένα σημείο που ρώτησα τον εαυτό μου: “Οκ, τι θα κάνει εμένα ευτυχισμένο;”. Η απάντηση ήταν η Ελλάδα, η οικογένειά μου και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Δεν παίζω απλά για να παίζω, παίζω μόνο για να κερδίζω».
Μίλησε για τον αδερφό του, τον Κώστα ενώ ρωτήθηκε και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν μπορούν να γίνουν όλοι Γιάννης, ούτε χρειάζεται. Σταματήστε να κοιτάτε δεξιά και αριστερά τι κάνουν οι άλλοι και ξεκινήστε να χτίζετε τον δικό σας χαρακτήρα. Βρείτε αυτό το ένα πράγμα που κάνετε καλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να σας πλησιάσει.
Μου έλεγαν πολλοί ότι πρέπει να γίνω σουτέρ για να βγάλω εκατομμύρια. Εγώ έβγαλα χρήματα παίζοντας άμυνα, προσφέροντας ενέργεια και θυσιάζοντας τον εαυτό μου για την ομάδα».
Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν με νίκη 87-74 επί της Λε Μαν για το Euro Cup και ο 34χρονος άσος μίλησε για το γεγονός πως πλέον αγωνίζεται στην Ελλάδα.
«Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη, και μας περιμένει μια φανταστική σεζόν. Εφόσον το ΝΒΑ έρθει στην Ευρώπη θα δείτε ότι οι ομάδες είναι παγκοσμίου επιπέδου. Θα βλέπετε παίκτες και θα λέτε ‘αυτόν τον θυμάμαι, είχε παίξει για την… τάδε ομάδα’.
Είναι μόνο γλυκιά η επιστροφή μου. Μακάρι κάθε παίκτης να είχε τη δυνατότητα να παίξει έστω έναν μήνα στην Ελλάδα. Στον Άρη συμβαίνει κάτι μαγικό. Διαδοχικά sold out, οι φανέλες έχουν εξαντληθεί, ο κόσμος είναι τόσο κοντά στην ομάδα και νιώθω ότι πολύς κόσμος θα λατρέψει τον φετινό Άρη. Νιώθουμε ενθουσιασμό και περηφάνια που είμαστε μέλη αυτής της ομάδας. Δεν ξέρετε πολλά για την Ελλάδα, αλλά θα τα μάθετε».
Στην ερώτηση για το τι θα μπορούσε να τον κάνει χαρούμενο, απάντησε: «Από τότε που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μας, ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα για όλους τους άλλους. Είμαι αξιόπιστος ως άνθρωπος. Όμως έφτασα σε ένα σημείο που ρώτησα τον εαυτό μου: “Οκ, τι θα κάνει εμένα ευτυχισμένο;”. Η απάντηση ήταν η Ελλάδα, η οικογένειά μου και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Δεν παίζω απλά για να παίζω, παίζω μόνο για να κερδίζω».
Μίλησε για τον αδερφό του, τον Κώστα ενώ ρωτήθηκε και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν μπορούν να γίνουν όλοι Γιάννης, ούτε χρειάζεται. Σταματήστε να κοιτάτε δεξιά και αριστερά τι κάνουν οι άλλοι και ξεκινήστε να χτίζετε τον δικό σας χαρακτήρα. Βρείτε αυτό το ένα πράγμα που κάνετε καλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να σας πλησιάσει.
Μου έλεγαν πολλοί ότι πρέπει να γίνω σουτέρ για να βγάλω εκατομμύρια. Εγώ έβγαλα χρήματα παίζοντας άμυνα, προσφέροντας ενέργεια και θυσιάζοντας τον εαυτό μου για την ομάδα».
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