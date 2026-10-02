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Η ομοσπονδία χάντμπολ επέστρεψε τους δύο βαθμούς που είχαν αφαιρεθεί από την ΑΕΚ
Η ομοσπονδία χάντμπολ επέστρεψε τους δύο βαθμούς που είχαν αφαιρεθεί από την ΑΕΚ
Η Ένωση είχε τιμωρηθεί λόγω οφειλών από ποινές της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου
Η ομοσπονδία χάντμπολ επέστρεψε τους δύο βαθμούς που είχε αφαιρέσει από την ΑΕΚ από τη βαθμολογία του φετινού πρωταθλήματος.
Ο λόγος ήταν για οφειλές από ποινές που αφορούσαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Αφού τακτοποιήθηκαν όλα αυτά τα θέματα, οι βαθμοί επιστράφηκαν στην ΑΕΚ.
Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας χάντμπολ: «Με βάση το άρθρο 6- παράγραφος 6 του κανονισμού αγώνων και μετά την τακτοποίηση της οφειλής/δόσης από πλευράς ΑΕΚ –που εκκρεμούσε από τον Μάρτιο του 2026- στο πλαίσιο του διακανονισμού των οφειλομένων από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την αθλητική δικαιοσύνη, επιστρέφονται οι δύο βαθμοί στην τρέχουσα βαθμολογία της Handball Premier, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
Δοθείσης ευκαιρίας η ΟΧΕ θέλει να τονίσει ότι δεν επιθυμεί και δεν έχει καμία πρόθεση να έρχεται σε αντιπαράθεση με κανένα σωματείο- μέλος της.
Αντιθέτως μάλιστα, οι αποφάσεις της (Γενική Συνέλευση- Μάρτιος 2025) είχαν αποτέλεσμα αφενός να διακανονιστούν -σε βαθμό που να καταστούν βιώσιμες- υπέρογκες οφειλές που είχαν ερασιτεχνικά σωματεία και αφετέρου δε να εισπραχτούν σε βάθος χρόνου από την Ομοσπονδία, κατ’ εφαρμογή των ποινών της αθλητικής δικαιοσύνης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχονται από το έτος 2010.
Είναι ξεκάθαρο ωστόσο πως οι συμφωνίες και οι διακανονισμοί πρέπει να τηρούνται και αν προκύπτουν νέα πρόστιμα αυτά θα πρέπει να εξοφλούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Αυτά ισχύουν και θα ισχύουν για όλα τα σωματεία ανεξαιρέτως»
Ο λόγος ήταν για οφειλές από ποινές που αφορούσαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Αφού τακτοποιήθηκαν όλα αυτά τα θέματα, οι βαθμοί επιστράφηκαν στην ΑΕΚ.
Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας χάντμπολ: «Με βάση το άρθρο 6- παράγραφος 6 του κανονισμού αγώνων και μετά την τακτοποίηση της οφειλής/δόσης από πλευράς ΑΕΚ –που εκκρεμούσε από τον Μάρτιο του 2026- στο πλαίσιο του διακανονισμού των οφειλομένων από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την αθλητική δικαιοσύνη, επιστρέφονται οι δύο βαθμοί στην τρέχουσα βαθμολογία της Handball Premier, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
Δοθείσης ευκαιρίας η ΟΧΕ θέλει να τονίσει ότι δεν επιθυμεί και δεν έχει καμία πρόθεση να έρχεται σε αντιπαράθεση με κανένα σωματείο- μέλος της.
Αντιθέτως μάλιστα, οι αποφάσεις της (Γενική Συνέλευση- Μάρτιος 2025) είχαν αποτέλεσμα αφενός να διακανονιστούν -σε βαθμό που να καταστούν βιώσιμες- υπέρογκες οφειλές που είχαν ερασιτεχνικά σωματεία και αφετέρου δε να εισπραχτούν σε βάθος χρόνου από την Ομοσπονδία, κατ’ εφαρμογή των ποινών της αθλητικής δικαιοσύνης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχονται από το έτος 2010.
Είναι ξεκάθαρο ωστόσο πως οι συμφωνίες και οι διακανονισμοί πρέπει να τηρούνται και αν προκύπτουν νέα πρόστιμα αυτά θα πρέπει να εξοφλούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Αυτά ισχύουν και θα ισχύουν για όλα τα σωματεία ανεξαιρέτως»
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