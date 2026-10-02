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Επιστολή διαμαρτυρίας του Ερασιτέχνη Άρη για υβριστικό σύνθημα στο Ελλάδα-Ολλανδία
Επιστολή διαμαρτυρίας του Ερασιτέχνη Άρη για υβριστικό σύνθημα στο Ελλάδα-Ολλανδία
Ο Α.Σ. Άρης έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας σε Βρούτση, ΕΠΟ και ΔΕΑΒ με αφορμή υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε στη διάρκεια του αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα
Ο Α.Σ. Άρης προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία για το υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ολλανδία που φιλοξενήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League.
Συγκεκριμένα η διοίκηση του Ερασιτέχνη απέστειλε επιστολή σε Γιάννη Βρούτση, ΕΠΟ και ΔΕΑΒ και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για όσα έγιναν στο 19ο λεπτό του αγώνα της Εθνικής ομάδας με την αντίστοιχη της Ολλανδίας.
Οι «κιτρινόμαυροι» αναφέρουν ότι ομάδα θεατών φώναξε σύνθημα για του συλλόγου και των φιλάθλων του με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση της διοίκησης για να στείλει επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Α.Σ. Άρης:
«Η Διοίκηση του Α.Σ. ΑΡΗΣ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, στην ΕΠΟ και τη ΔΕΑΒ, με την οποία εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για το χτεσινό θλιβερό και εξοργιστικό περιστατικό στη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας εναντίον της Εθνικής Ολλανδίας στο γήπεδο της Τούμπας για το UEFA Nations League, όταν στο 19ο λεπτό, ακούστηκε εν χορώ από συγκεκριμένη ομάδα θεατών, ντροπιαστικό σύνθημα σε βάρος του Συλλόγου και των φιλάθλων μας».
Συγκεκριμένα η διοίκηση του Ερασιτέχνη απέστειλε επιστολή σε Γιάννη Βρούτση, ΕΠΟ και ΔΕΑΒ και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για όσα έγιναν στο 19ο λεπτό του αγώνα της Εθνικής ομάδας με την αντίστοιχη της Ολλανδίας.
Οι «κιτρινόμαυροι» αναφέρουν ότι ομάδα θεατών φώναξε σύνθημα για του συλλόγου και των φιλάθλων του με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση της διοίκησης για να στείλει επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Α.Σ. Άρης:
«Η Διοίκηση του Α.Σ. ΑΡΗΣ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, στην ΕΠΟ και τη ΔΕΑΒ, με την οποία εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για το χτεσινό θλιβερό και εξοργιστικό περιστατικό στη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας εναντίον της Εθνικής Ολλανδίας στο γήπεδο της Τούμπας για το UEFA Nations League, όταν στο 19ο λεπτό, ακούστηκε εν χορώ από συγκεκριμένη ομάδα θεατών, ντροπιαστικό σύνθημα σε βάρος του Συλλόγου και των φιλάθλων μας».
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