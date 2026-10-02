Η Αργεντινή θέλει αλλά δεν μπορεί να αποσύρει το 10 προς τιμήν του Μέσι
Η Αργεντινή θέλει αλλά δεν μπορεί να αποσύρει το 10 προς τιμήν του Μέσι
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο και το αποτέλεσμα θα είναι να το φορέσει άλλος διεθνής Αργεντίνος
Η ομοσπονδία της Αργεντινής θα ήθελε αλλά δεν μπορεί να αποσύρει τη φανέλα με το 10 του Λιονέλ Μέσι.
Η χώρα ζει στους ρυθμούς του τελευταίου αγώνα του 39χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος θα πει αντίο στην εθνική ομάδα στις 6 Οκτωβρίου στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Μπενίν. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ, το θρυλικό «Μονουμεντάλ».
Επιθυμία των Αργεντίνων είναι να αποσυρθεί η φανέλα με τον αριθμό 10, που φορούσε τα τελευταία 17 χρόνια ο Μέσι. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με βάση και τους διεθνείς κανονισμούς.
Η FIFA στις διοργανώσεις της (που ακολουθούν και όλες οι ομοσπονδίες όπως αυτή της Νοτίου Αμερικής) δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να δηλώνουν τους 26 παίκτες στην αποστολή με αριθμούς από το 1 έως και το 26. Δε γίνεται καμία εξαίρεση.
Άρα θα πρέπει πάντα να υπάρχει ποδοσφαιριστής και στην Αργεντινή που θα πρέπει να φορά το 10. Νούμερο με ιδιαίτερη σημασία μια και εκτός του Μέσι, το έχει φορέσει ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Θα έχει ενδιαφέρον ποιος διεθνής θα είναι ο επόμενος, που θα το έχει στη φανέλα του.
Πριν από τον αγώνα, ο 39χρονος σούπερ σταρ θα λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες σε τελετή που θα γίνει την ίδια ημέρα.
Ο Μέσι θα τιμηθεί με τον πιο υψηλό τίτλο που μπορεί να απονείμει στο Πανεπιστήμιο. Ο λόγος βέβαια προφανής. Για τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα του και για το γεγονός πως ήταν «ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες»
Η χώρα ζει στους ρυθμούς του τελευταίου αγώνα του 39χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος θα πει αντίο στην εθνική ομάδα στις 6 Οκτωβρίου στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Μπενίν. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ, το θρυλικό «Μονουμεντάλ».
Επιθυμία των Αργεντίνων είναι να αποσυρθεί η φανέλα με τον αριθμό 10, που φορούσε τα τελευταία 17 χρόνια ο Μέσι. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με βάση και τους διεθνείς κανονισμούς.
Η FIFA στις διοργανώσεις της (που ακολουθούν και όλες οι ομοσπονδίες όπως αυτή της Νοτίου Αμερικής) δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να δηλώνουν τους 26 παίκτες στην αποστολή με αριθμούς από το 1 έως και το 26. Δε γίνεται καμία εξαίρεση.
Άρα θα πρέπει πάντα να υπάρχει ποδοσφαιριστής και στην Αργεντινή που θα πρέπει να φορά το 10. Νούμερο με ιδιαίτερη σημασία μια και εκτός του Μέσι, το έχει φορέσει ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Θα έχει ενδιαφέρον ποιος διεθνής θα είναι ο επόμενος, που θα το έχει στη φανέλα του.
Πριν από τον αγώνα, ο 39χρονος σούπερ σταρ θα λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες σε τελετή που θα γίνει την ίδια ημέρα.
Ο Μέσι θα τιμηθεί με τον πιο υψηλό τίτλο που μπορεί να απονείμει στο Πανεπιστήμιο. Ο λόγος βέβαια προφανής. Για τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα του και για το γεγονός πως ήταν «ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες»
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