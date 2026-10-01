Οι ποινές που κινδυνεύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας
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Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας

Οι ποινές που κινδυνεύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας

Η ομοσπονδία της χώρας έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τέτοιες καταστάσεις, αποκλεισμός και πρόστιμο είναι οι ποινές με τις οποίες μπορεί να τιμωρηθεί ο 41χρονος σταρ

Οι ποινές που κινδυνεύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας
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Η Πορτογαλία ζει στις διαστάσεις του μεγάλου θέματος με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα, εν μέσω μάλιστα αγώνα. 

Η εθνική Πορτογαλίας αντιμετωπίζει σήμερα (1/10, 21:45) τη Δανία στην Κοπεγχάγη για την 3η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League αλλά κανείς δεν ασχολείται με το αγωνιστικό. 

Ο Ρονάλντο έφυγε από την αποστολή και ανακοίνωσε, ουσιαστικά, την αποχώρηση του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τέτοιες καταστάσεις, η ομοσπονδία έχει ένα πλαίσιο τιμωρίας και ποινών που μπορούν να επιβληθούν στον παίκτη που θα έχει πάρει αυτήν την απόφαση. 

Ο Ρονάλντο κινδυνεύει με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες αλλά και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Βέβαια, η πρώτη ποινή δε θα έχει και τόση σημασία αν τελικά ο Πορτογάλος σταρ εμμένει στην απόφαση του να μη φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο. 

Από την άλλη, πρόκειται για μια υπόθεση που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι χαρακτηριστικό πως όπως έχει αναφέρει η Marca,  τόσο ο προπονητής Ζόρζε Ζέσους όσο και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα έφτασαν έως και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για να μεταπείσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, με τον Ρονάλντο να φεύγει γρήγορα με το που προσγειώθηκε το ιδιωτικό του τζετ στη Δανία. Μάλιστα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως το αεροπλάνο έφτασε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 21:15 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Τετάρτης (30/9) και στη συνέχεια απογειώθηκε με προορισμό τη Μαδρίτη στις 22:45.

Ήταν μια τελευταία προσπάθεια από τον Ζέσους και τον Προένσα προκειμένου να αλλάξει ο Ρονάλντο την απόφασή του και να παραμείνει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

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