Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Η «φωτογραφική» ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Πόνος είναι, δεν θα περάσει
Η «φωτογραφική» ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Πόνος είναι, δεν θα περάσει
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε αινιγματικό ποστάρισμα στο Χ, χωρίς να γίνεται η παραμικρή αναφορά σε ονόματα
Ανάρτηση με νόημα έκανε στο Χ η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες δεν κάνουν αναφορά σε ονόματα και απλά αρκέστηκαν σε ένα αινιγματικό ποστάρισμα.
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Χ: «Πόνος είναι δεν θα περάσει».
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Χ: «Πόνος είναι δεν θα περάσει».
Πόνος είναι, ΔΕΝ θα περάσει!#OlympiacosBC— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 2, 2026
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