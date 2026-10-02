Η «φωτογραφική» ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Πόνος είναι, δεν θα περάσει
SPORTS
Ολυμπιακός

Η «φωτογραφική» ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Πόνος είναι, δεν θα περάσει

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε αινιγματικό ποστάρισμα στο Χ, χωρίς να γίνεται η παραμικρή αναφορά σε ονόματα

Η «φωτογραφική» ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Πόνος είναι, δεν θα περάσει
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Ανάρτηση με νόημα έκανε στο Χ η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες δεν κάνουν αναφορά σε ονόματα και απλά αρκέστηκαν σε ένα αινιγματικό ποστάρισμα.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Χ: «Πόνος είναι δεν θα περάσει».

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