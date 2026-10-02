Σήμερα παρουσιάστηκαν 5 νέες μάρκες αυτοκινήτων στην Ελλάδα
Σήμερα παρουσιάστηκαν 5 νέες μάρκες αυτοκινήτων στην Ελλάδα
Πέντε νέα ονόματα μπαίνουν απο σήμερα στον χάρτη της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου και θα τις δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου αλλάζει με εντυπωσιακή ταχύτητα. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε δει δεκάδες νέα μοντέλα, κυρίως από την Κίνα, αλλά και αρκετές μάρκες που μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστες στη χώρα μας. Και αυτή η τάση συνεχίζεται, καθώς πέντε ακόμη ονόματα ετοιμάζονται να αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα, το καθένα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και φιλοσοφία.
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