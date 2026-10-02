Σήμερα παρουσιάστηκαν 5 νέες μάρκες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Ο χάρτης της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου αλλάζει με εντυπωσιακή ταχύτητα. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε δει δεκάδες νέα μοντέλα, κυρίως από την Κίνα, αλλά και αρκετές μάρκες που μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστες στη χώρα μας. Και αυτή η τάση συνεχίζεται, καθώς πέντε ακόμη ονόματα ετοιμάζονται να αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα, το καθένα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και φιλοσοφία.