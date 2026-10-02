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Ο elite διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν θα σφυρίξει το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα
Ο elite διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν θα σφυρίξει το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα
Ο 44χρονος Γάλλος ρέφερι έχει διαιτητεύσει στην καριέρα του τελικό Champions League αλλά και Europa League
Ένας από τους πιο γνωστούς διαιτητές στην Ευρώπη, θα έρθει την Κυριακή (4/10, 21:45) στην Τούμπα για να σφυρίξει τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League.
Ο λόγος για τον Κλεμάν Τουρπέν που θα έχει την ευθύνη της σπουδαίας αναμέτρησης και ανήκει φυσικά στην elite κατηγορία. Ο Γάλλος διαιτητής είναι γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους μια και εκτός των άλλων, τη σεζόν 2019-2020 είχε σφυρίξει παιχνίδια των πλέι οφ της Stoiximan Superleague.
Έχει διαιτητεύσει αρκετά ματς Ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα ενώ και φέτος ήταν ο ρέφερι του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας (4-0 η Ένωση) στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προκριματικά του Champions League.
Βοηθοί του Τουρπέν θα είναι ο Νικολά Ντανός και ο Μπενζαμέν Παζ ενώ καθήκοντα 4ου διαιτητή θα έχει ο Ερίκ Βατελιέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ζερόμ Μπρισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.
Ο 44χρονος ρέφερι έχει πλούσιο βιογραφικό. Μεταξύ άλλων, έχει διευθύνει τον τελικό του Champions League το 2022 με τη Ρεάλ να κερδίζει 1-0 τη Λίβερπουλ. Είχε διαιτητεύσει και τον τελικό του Europa League το 2021 (1-1 κανονική διάρκεια) με τη Βιγιαρεάλ να παίρνει τον τίτλο στα πέναλτι με 11-10 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο λόγος για τον Κλεμάν Τουρπέν που θα έχει την ευθύνη της σπουδαίας αναμέτρησης και ανήκει φυσικά στην elite κατηγορία. Ο Γάλλος διαιτητής είναι γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους μια και εκτός των άλλων, τη σεζόν 2019-2020 είχε σφυρίξει παιχνίδια των πλέι οφ της Stoiximan Superleague.
Έχει διαιτητεύσει αρκετά ματς Ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα ενώ και φέτος ήταν ο ρέφερι του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας (4-0 η Ένωση) στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προκριματικά του Champions League.
Βοηθοί του Τουρπέν θα είναι ο Νικολά Ντανός και ο Μπενζαμέν Παζ ενώ καθήκοντα 4ου διαιτητή θα έχει ο Ερίκ Βατελιέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ζερόμ Μπρισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.
Ο 44χρονος ρέφερι έχει πλούσιο βιογραφικό. Μεταξύ άλλων, έχει διευθύνει τον τελικό του Champions League το 2022 με τη Ρεάλ να κερδίζει 1-0 τη Λίβερπουλ. Είχε διαιτητεύσει και τον τελικό του Europa League το 2021 (1-1 κανονική διάρκεια) με τη Βιγιαρεάλ να παίρνει τον τίτλο στα πέναλτι με 11-10 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
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