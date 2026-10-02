Νέα επίθεση Τσέφεριν σε Ιφαντίνο: «Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ, το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται αυτοκράτορες»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC) ο πρόεδρος της UEFA φρόντισε να δείξει ότι ο πόλεμος με τον ομόλογο του της FIFA είναι σε... εξέλιξη