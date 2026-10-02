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Νέα επίθεση Τσέφεριν σε Ιφαντίνο: «Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ, το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται αυτοκράτορες»
Νέα επίθεση Τσέφεριν σε Ιφαντίνο: «Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ, το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται αυτοκράτορες»
Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC) ο πρόεδρος της UEFA φρόντισε να δείξει ότι ο πόλεμος με τον ομόλογο του της FIFA είναι σε... εξέλιξη
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ενέτεινε την εκστρατεία του για την απομάκρυνση του Τζάνι Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC) στην Κοπεγχάγη.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών και των οργανισμών τους έφτασαν στο σημείο μηδέν τον περασμένο μήνα, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ινφαντίνο σχεδίαζε να πουλήσει μερίδιο των διοργανώσεων της FIFA —συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου— σε ομάδα ιδιωτών επενδυτών, της οποίας ηγείται ο αδελφός του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Η αποκάλυψη αυτή βύθισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε διοικητικό πόλεμο με την UEFA, να πρωτοστατεί μαζί με τις συνομοσπονδίες της Ασίας (AFC) και της Βόρειας/Κεντρικής Αμερικής (CONCACAF) στην κίνηση για άμεση αλλαγή ηγεσίας στη FIFA.
Ωστόσο οι συνομοσπονδίες της Αφρικής (CAF) και της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) συσπειρώθηκαν γύρω από τον νυν πρόεδρο.
Η UEFA έχει ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά της FIFA, του Ινφαντίνο και των προτεινόμενων επενδυτών, ενώ η FIFA κατηγορεί την UEFA για παρενόχληση και απόπειρα σπίλωσης της φήμης του ηγέτη της.
Στην ομιλία του, ο 58χρονος Σλοβένος πρόεδρος της UEFA χρησιμοποίησε το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα» για να στηλιτεύσει τις πρόσφατες δηλώσεις της FIFA περί «εκσυγχρονισμού» και «δημοκρατικότητας»:
«Πολύ βολικές λέξεις ακούστηκαν πρόσφατα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο — ανάπτυξη, εκδημοκρατισμός, διαβούλευση — λέξεις που χρησιμοποιούνται, στην πραγματικότητα, για να περιγράψουν το ακριβώς αντίθετο.
Η πώληση ενός μέρους του μέλλοντος του ποδοσφαίρου δεν γίνεται "ανάπτυξη" επειδή την αποκαλείτε έτσι. Το να θέτετε τις εθνικές ομοσπονδίες προ τετελεσμένων γεγονότων δεν γίνεται "εκδημοκρατισμός", όσο μεγάλη κι αν είναι η επιταγή. Και η μυστικότητα δεν γίνεται "διαβούλευση" επειδή την βαφτίζετε έτσι.»
Οι βολές για τις σχέσεις Ινφαντίνο - Τραμπ
Ο Τσέφεριν κάλεσε τα διευθυντικά στελέχη των ευρωπαϊκών συλλόγων να αναλογιστούν τι θα έκαναν αν διαπίστωναν ότι ένα στέλεχος διαπραγματευόταν μυστικά τα «κοσμήματα του στέμματος» της ομάδας τους, φέρνοντας ως παράδειγμα:
Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA: Τη δημιουργία του αμφιλεγόμενου βραβείου που απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι χωρίς την έγκριση κανενός συλλογικού οργάνου.
Την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ για την αναστολή της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού σταρ Φόλαριν Μπάλογκαν (Folarin Balogun): «Οι κανονισμοί λέγουν ένα πράγμα, το τηλέφωνο χτυπάει, η απόφαση αλλάζει. Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το διοικητικό συμβούλιο πει ως εδώ; Φίλοι μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ.»
Ο Τσέφεριν έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας: «Το ποδόσφαιρο δεν έχει ανάγκη από αυτοκράτορες και δεν έχει θέση για αυλικούς. Εμείς που διοικούμε το άθλημα ερχόμαστε και φεύγουμε. Είμαστε θεματοφύλακες, όχι ιδιοκτήτες. Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ.»
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών και των οργανισμών τους έφτασαν στο σημείο μηδέν τον περασμένο μήνα, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ινφαντίνο σχεδίαζε να πουλήσει μερίδιο των διοργανώσεων της FIFA —συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου— σε ομάδα ιδιωτών επενδυτών, της οποίας ηγείται ο αδελφός του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Η αποκάλυψη αυτή βύθισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε διοικητικό πόλεμο με την UEFA, να πρωτοστατεί μαζί με τις συνομοσπονδίες της Ασίας (AFC) και της Βόρειας/Κεντρικής Αμερικής (CONCACAF) στην κίνηση για άμεση αλλαγή ηγεσίας στη FIFA.
Ωστόσο οι συνομοσπονδίες της Αφρικής (CAF) και της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) συσπειρώθηκαν γύρω από τον νυν πρόεδρο.
Η UEFA έχει ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά της FIFA, του Ινφαντίνο και των προτεινόμενων επενδυτών, ενώ η FIFA κατηγορεί την UEFA για παρενόχληση και απόπειρα σπίλωσης της φήμης του ηγέτη της.
Στην ομιλία του, ο 58χρονος Σλοβένος πρόεδρος της UEFA χρησιμοποίησε το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα» για να στηλιτεύσει τις πρόσφατες δηλώσεις της FIFA περί «εκσυγχρονισμού» και «δημοκρατικότητας»:
«Πολύ βολικές λέξεις ακούστηκαν πρόσφατα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο — ανάπτυξη, εκδημοκρατισμός, διαβούλευση — λέξεις που χρησιμοποιούνται, στην πραγματικότητα, για να περιγράψουν το ακριβώς αντίθετο.
Η πώληση ενός μέρους του μέλλοντος του ποδοσφαίρου δεν γίνεται "ανάπτυξη" επειδή την αποκαλείτε έτσι. Το να θέτετε τις εθνικές ομοσπονδίες προ τετελεσμένων γεγονότων δεν γίνεται "εκδημοκρατισμός", όσο μεγάλη κι αν είναι η επιταγή. Και η μυστικότητα δεν γίνεται "διαβούλευση" επειδή την βαφτίζετε έτσι.»
Οι βολές για τις σχέσεις Ινφαντίνο - Τραμπ
Ο Τσέφεριν κάλεσε τα διευθυντικά στελέχη των ευρωπαϊκών συλλόγων να αναλογιστούν τι θα έκαναν αν διαπίστωναν ότι ένα στέλεχος διαπραγματευόταν μυστικά τα «κοσμήματα του στέμματος» της ομάδας τους, φέρνοντας ως παράδειγμα:
Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA: Τη δημιουργία του αμφιλεγόμενου βραβείου που απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι χωρίς την έγκριση κανενός συλλογικού οργάνου.
Την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ για την αναστολή της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού σταρ Φόλαριν Μπάλογκαν (Folarin Balogun): «Οι κανονισμοί λέγουν ένα πράγμα, το τηλέφωνο χτυπάει, η απόφαση αλλάζει. Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το διοικητικό συμβούλιο πει ως εδώ; Φίλοι μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ.»
"Não esqueçam: o futebol é maior do que aqueles que o governam. Ninguém tem direito a vender seu futuro. O futebol, caros amigos, não está à venda. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca".— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 30, 2026
Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, no discurso de abertura do evento da EFC, a associação…
Ο Τσέφεριν έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας: «Το ποδόσφαιρο δεν έχει ανάγκη από αυτοκράτορες και δεν έχει θέση για αυλικούς. Εμείς που διοικούμε το άθλημα ερχόμαστε και φεύγουμε. Είμαστε θεματοφύλακες, όχι ιδιοκτήτες. Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ.»
Ο Ινφαντίνο σκοπεύει να διεκδικήσει τεταρτη 4ετή θητεία στο συνέδριο της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο στο Μαρόκο, όπου θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος, εκτός αν οι επικριτές του καταθέσουν εναλλακτική υποψηφιότητα έως την προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου.
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