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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε το Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ και το Γαλλία-Ιταλία για το Nations League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε το Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ και το Γαλλία-Ιταλία για το Nations League
Και σε ποδόσφαιρο, αλλά και σε μπάσκετ υπάρχουν ενδιαφέροντες αγώνες στο σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων
Παρασκευή σήμερα (2/10) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Η δράση του UEFA Nations League ξεκινάει στις 17:00 (Nova Sports 1) με το Καζακστάν να υποδέχεται την Μολδαβία. Λίγο αργότερα στις 19:00 (Nova Sports Start) η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Αρμενία και την ίδια ώρα (Nova Sports 2) η Λετονία το Μαυροβούνιο. Η Ουκρανία θα υποδεχτεί την Βόρεια Ιρλανδία στις 21:45 (Nova Sports), όπως επίσης και η Ουγγαρία την Γεωργία (Nova Sports Extra3). Ταυτόχρονα, το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με την Τουρκία (Nova Sports Extra2), τα νησιά Φερόε με την Σλοβακία (Nova Sports Extra1) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Σουηδία (Nova Sports News). Η ποδοσφαιρική βραδιά θα κλείσει με την Ιταλία να υποδέχεται την Γαλλία την ίδια ώρα (Nova Sports 2 και Αlpha).
Στο μπάσκετ στις 17:00(ΕΡΤ Sports2) το Λαύριο θα υποδεχτεί το Ψυχικό. Στις 20:00 (Nova Sports 4) η Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα. Στις 20:45 (Nova Sports 5) η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται το Ντουμπάι BC και λίγο αργότερα στις 21:00 η Βιλερμπάν έρχεται αντιμέτωπη με τη Βαλένθια (Nova Sports 6) και την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου με την Παρτιζάν (Nova Sports 3). Ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και η βραδιά θα τελειώσει με τη Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο να παίζουν αντίπαλες στις 21:30 (Nova Sports Start).
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:
11:05 | Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS4
12:00 | Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
14:00 | Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο
15:30 | Magenta Sport 6 | ATP 500 Πεκίνο
17:00 | Novasports 1HD | Καζακστάν – Μολδαβία (UEFA Nations League)
17:00 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Λαύριο – ΑΕ Ψυχικού (Elite League)
19:00 | Novasports Start | Κύπρος – Αρμενία (UEFA Nations League)
19:00 | Novasports 2HD | Λετονία – Μαυροβούνιο (UEFA Nations League)
Η δράση του UEFA Nations League ξεκινάει στις 17:00 (Nova Sports 1) με το Καζακστάν να υποδέχεται την Μολδαβία. Λίγο αργότερα στις 19:00 (Nova Sports Start) η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Αρμενία και την ίδια ώρα (Nova Sports 2) η Λετονία το Μαυροβούνιο. Η Ουκρανία θα υποδεχτεί την Βόρεια Ιρλανδία στις 21:45 (Nova Sports), όπως επίσης και η Ουγγαρία την Γεωργία (Nova Sports Extra3). Ταυτόχρονα, το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με την Τουρκία (Nova Sports Extra2), τα νησιά Φερόε με την Σλοβακία (Nova Sports Extra1) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Σουηδία (Nova Sports News). Η ποδοσφαιρική βραδιά θα κλείσει με την Ιταλία να υποδέχεται την Γαλλία την ίδια ώρα (Nova Sports 2 και Αlpha).
Στο μπάσκετ στις 17:00(ΕΡΤ Sports2) το Λαύριο θα υποδεχτεί το Ψυχικό. Στις 20:00 (Nova Sports 4) η Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα. Στις 20:45 (Nova Sports 5) η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται το Ντουμπάι BC και λίγο αργότερα στις 21:00 η Βιλερμπάν έρχεται αντιμέτωπη με τη Βαλένθια (Nova Sports 6) και την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου με την Παρτιζάν (Nova Sports 3). Ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και η βραδιά θα τελειώσει με τη Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο να παίζουν αντίπαλες στις 21:30 (Nova Sports Start).
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
11:05 | Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS4
12:00 | Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
14:00 | Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο
15:30 | Magenta Sport 6 | ATP 500 Πεκίνο
17:00 | Novasports 1HD | Καζακστάν – Μολδαβία (UEFA Nations League)
17:00 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Λαύριο – ΑΕ Ψυχικού (Elite League)
19:00 | Novasports Start | Κύπρος – Αρμενία (UEFA Nations League)
19:00 | Novasports 2HD | Λετονία – Μαυροβούνιο (UEFA Nations League)
20:00 | Novasports 4HD | Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)
20:45 | Novasports 5HD | Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι (EuroLeague)
21:00 | Novasports 6HD | Βιλερμπάν – Βαλένθια (EuroLeague)
21:00 | Novasports 3HD | Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν (EuroLeague)
21:15 | Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:30 | Novasports Start | Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)
21:45 | Novasports Premier League | Ουκρανία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports Extra 3 | Ουγγαρία – Γεωργία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports Extra 2 | Βέλγιο – Τουρκία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports Extra 1 | Νήσοι Φερόες – Σλοβακία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports News | Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Σουηδία (UEFA Nations League)
21:45 | ALPHA, Novasports 2HD | Γαλλία – Ιταλία (UEFA Nations League)
20:45 | Novasports 5HD | Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι (EuroLeague)
21:00 | Novasports 6HD | Βιλερμπάν – Βαλένθια (EuroLeague)
21:00 | Novasports 3HD | Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν (EuroLeague)
21:15 | Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:30 | Novasports Start | Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)
21:45 | Novasports Premier League | Ουκρανία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports Extra 3 | Ουγγαρία – Γεωργία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports Extra 2 | Βέλγιο – Τουρκία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports Extra 1 | Νήσοι Φερόες – Σλοβακία (UEFA Nations League)
21:45 | Novasports News | Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Σουηδία (UEFA Nations League)
21:45 | ALPHA, Novasports 2HD | Γαλλία – Ιταλία (UEFA Nations League)
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