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Τραυματίστηκε ο Κατσίβελης και χάνει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην Stoiximan GBL με το Μαρούσι
Τραυματίστηκε ο Κατσίβελης και χάνει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην Stoiximan GBL με το Μαρούσι
Η απουσία του Έλληνα γκαρντ προστίθεται σε αυτές των Ουίλιαμς, Μπράουν, Φίζελ
Χωρίς τον Δημήτρη Κατσίβελη θα μπει η ΑΕΚ στο φετινό μαραθώνιο της Stoiximan GBL.
Ο διεθνής γκαρντ της Ένωσης υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα είναι εκτός από την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στο Μαρούσι.
Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο Σάββατο (03/10, 16:00) το Μαρούσι στη Sunel Arena. Η απουσία του Κατσίβελη προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες των Φίζελ, Ουίλιαμς και Μπράουν.
Ο 35χρονος άσος υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή προκειμένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.
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