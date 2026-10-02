Τραυματίστηκε ο Κατσίβελης και χάνει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην Stoiximan GBL με το Μαρούσι
SPORTS
Δημήτρης Κατσίβελης ΑΕΚ GBL

Τραυματίστηκε ο Κατσίβελης και χάνει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην Stoiximan GBL με το Μαρούσι

Η απουσία του Έλληνα γκαρντ προστίθεται σε αυτές των  Ουίλιαμς, Μπράουν, Φίζελ

Τραυματίστηκε ο Κατσίβελης και χάνει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην Stoiximan GBL με το Μαρούσι

Χωρίς τον Δημήτρη Κατσίβελη θα μπει η ΑΕΚ στο φετινό μαραθώνιο της Stoiximan GBL.

Ο διεθνής γκαρντ της Ένωσης υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα είναι εκτός από την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στο Μαρούσι.

Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο Σάββατο (03/10, 16:00) το Μαρούσι στη Sunel Arena. Η απουσία του Κατσίβελη προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες των Φίζελ, Ουίλιαμς και Μπράουν.

Ο 35χρονος άσος υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή προκειμένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. 

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