Η αρχηγική ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια της Εθνικής πριν την Ολλανδία: «Μέταλλο έχουμε, με ψυχή και προσωπικότητα κερδίζονται τα παιχνίδια»
SPORTS
Εθνική Ελλάδας Βαγγέλης Παυλίδης

Η αρχηγική ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια της Εθνικής πριν την Ολλανδία: «Μέταλλο έχουμε, με ψυχή και προσωπικότητα κερδίζονται τα παιχνίδια»

Η ομιλία του αρχηγού της εθνικής χθες, Βαγγέλη Παυλίδη προς τους συμπαίκτες του λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο

Η αρχηγική ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια της Εθνικής πριν την Ολλανδία: «Μέταλλο έχουμε, με ψυχή και προσωπικότητα κερδίζονται τα παιχνίδια»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με το πόδι στο γκάζι μπήκε στην Sold out Τούμπα η Ελλάδα και κρατούσε τη νίκη στο χέρι της, όμως στο φινάλε η Ολλανδία του Τσάβι κατάφερε να πάρει την ισοπαλία.

Η Γαλανόλευκη στο πρώτο ημίχρονο έδειξε χαρακτήρα, παίρνοντας αέρα δύο τερμάτων με τον Ιωαννίδη να ανοίγει το σκορ στο 23' και τον Μασούρα να κάνει το 2-0 σο 45+2'. Οι «οράνιε» όμως αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος και έφεραν το ματς στα ίσα.

Μία ημέρα μετά το παιχνίδι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα backstage στιγμές από τη μεγάλη βραδιά στην Τούμπα. Μέσα σε αυτό το video ξεχώρισε η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια, λίγο πριν οι διεθνείς βγουν στον αγωνιστικό χώρο.

«Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε δύο σημαντικές νίκες, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα, να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζονται αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όλοι μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διεθνής στράικερ.

Η παρακάμερα του αγώνα Ελλάδα - Ολλανδία | Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης