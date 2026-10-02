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Η αρχηγική ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια της Εθνικής πριν την Ολλανδία: «Μέταλλο έχουμε, με ψυχή και προσωπικότητα κερδίζονται τα παιχνίδια»
Η αρχηγική ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια της Εθνικής πριν την Ολλανδία: «Μέταλλο έχουμε, με ψυχή και προσωπικότητα κερδίζονται τα παιχνίδια»
Η ομιλία του αρχηγού της εθνικής χθες, Βαγγέλη Παυλίδη προς τους συμπαίκτες του λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο
Με το πόδι στο γκάζι μπήκε στην Sold out Τούμπα η Ελλάδα και κρατούσε τη νίκη στο χέρι της, όμως στο φινάλε η Ολλανδία του Τσάβι κατάφερε να πάρει την ισοπαλία.
Η Γαλανόλευκη στο πρώτο ημίχρονο έδειξε χαρακτήρα, παίρνοντας αέρα δύο τερμάτων με τον Ιωαννίδη να ανοίγει το σκορ στο 23' και τον Μασούρα να κάνει το 2-0 σο 45+2'. Οι «οράνιε» όμως αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος και έφεραν το ματς στα ίσα.
Μία ημέρα μετά το παιχνίδι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα backstage στιγμές από τη μεγάλη βραδιά στην Τούμπα. Μέσα σε αυτό το video ξεχώρισε η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια, λίγο πριν οι διεθνείς βγουν στον αγωνιστικό χώρο.
«Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε δύο σημαντικές νίκες, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα, να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζονται αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όλοι μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διεθνής στράικερ.
Η Γαλανόλευκη στο πρώτο ημίχρονο έδειξε χαρακτήρα, παίρνοντας αέρα δύο τερμάτων με τον Ιωαννίδη να ανοίγει το σκορ στο 23' και τον Μασούρα να κάνει το 2-0 σο 45+2'. Οι «οράνιε» όμως αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος και έφεραν το ματς στα ίσα.
Μία ημέρα μετά το παιχνίδι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα backstage στιγμές από τη μεγάλη βραδιά στην Τούμπα. Μέσα σε αυτό το video ξεχώρισε η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια, λίγο πριν οι διεθνείς βγουν στον αγωνιστικό χώρο.
«Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε δύο σημαντικές νίκες, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα, να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζονται αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όλοι μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διεθνής στράικερ.
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