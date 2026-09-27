Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας

Νωρίτερα ήχησε και το 112

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:15, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, ο δήμος Σαλαμίνας συνδράμει το έργο της πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα.

Εστάλη μήνυμα από το 112

Μάλιστα, νωρίτερα, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής, με την Πολιτική Προστασία να ζητά από όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες κλήθηκαν να κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς το Αιάντειο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

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