Νευρική συνεδρίαση στη Wall Street με φόντο αποδόσεις, Ιράν και τα επιτόκια της Fed

Μικρές μεταβολές στους δείκτες, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ανησυχούν για το νέο άλμα στις αποδόσεις των ομολόγων - Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για τον Dow Jones - Η αγορά παρακολουθεί με προσοχή την επίσκεψη Σι στην Ουάσιγκτον