Ομπράντοβιτς: «Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ, παίξαμε με θέληση»
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Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Παρί Euroleague

Ομπράντοβιτς: «Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ, παίξαμε με θέληση»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα των «πρασίνων» στη νίκη επί της Παρί

Ομπράντοβιτς: «Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ, παίξαμε με θέληση»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Παρί με   στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague. Kεντρικό πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» ύστερα από 13 χρόνια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο έμπειρος προπονητής συνεχάρη τους «πρασίνους», ενώ αναφέρθηκε στον τομέα των ριμπάουντ και στην ενέργεια που έβγαλαν.

Ο Σέρβος τεχνικός υποστήριξε: «Νιώθω καλά για τη νίκη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, είμαι ευχαριστημένος. Παίξαμε με θέληση, με ενέργεια. Είχαμε στιγμές που δεν παίξαμε καλά, κάναμε λάθη, αλλά συνολικά είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίξαμε

Νιώθω καλά για την εμφάνιση όσων ήρθαν από τον πάγκο. Και όσοι ξεκίνησαν έπαιξαν καλά. Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ. Η Παρί θέλει να τρέχει, να βρίσκει την πρώτη επιλογή, κάνει πολλές διεισδύσεις. Ήμασταν έτοιμοι και κάναμε πολύ καλό παιχνίδι».

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