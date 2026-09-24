Μπαρτζώκας: «Πάντα είναι σημαντική η νίκη στο πρώτο ματς, θα γινόμαστε καλύτεροι»
Μπαρτζώκας: «Πάντα είναι σημαντική η νίκη στο πρώτο ματς, θα γινόμαστε καλύτεροι»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της ΕuroLeague
Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή ΕuroLeague o Oλυμπιακός, αφού πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπασκόνια στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία της νίκης σε μία τόσο δύσκολη έδρα, ενώ αναφέρθηκε και στην απόδοση της ομάδας του Πειραιά στην επίθεση.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.
Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία της νίκης σε μία τόσο δύσκολη έδρα, ενώ αναφέρθηκε και στην απόδοση της ομάδας του Πειραιά στην επίθεση.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.
Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».
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