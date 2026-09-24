Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
«Πουλάει» ο Ροντινέι στη Βραζιλία: Έκανε κάρβουνο δύο φέτες ψωμί και έγινε viral, βίντεο
«Πουλάει» ο Ροντινέι στη Βραζιλία: Έκανε κάρβουνο δύο φέτες ψωμί και έγινε viral, βίντεο
Κάθε κίνηση του Ροντινέι στη Βραζιλία απασχολεί τα media και ενδιαφέρει τον κόσμο - Μέχρι και το καμένο ψωμί του τοστ έγινε θέμα
Ο Ροντινέι συνεχίζει την καριέρα του στη Σάντος και από την πρώτη στιγμή που επέστρεψε στην πατρίδα του έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των media. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή αρκετά δραστήριο στα social media κάτι που το έκανε και στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικό του πόσο ασχολούνται οι Βραζιλιάνοι με τον Ροντινέι είναι το γεγονός πως στα Μέσα της Βραζιλίας έγινε θέμα πως έκανε κάρβουνο δύο φέτες ψωμί του τοστ.
Ο ίδιος ανάρτησε το σχετικό βίντεο και αμέσως διοχετεύτηκε στα Μέσα της Βραζιλίας με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει και αρκετά σχόλια από τον κόσμο.
Χαρακτηριστικό του πόσο ασχολούνται οι Βραζιλιάνοι με τον Ροντινέι είναι το γεγονός πως στα Μέσα της Βραζιλίας έγινε θέμα πως έκανε κάρβουνο δύο φέτες ψωμί του τοστ.
Ο ίδιος ανάρτησε το σχετικό βίντεο και αμέσως διοχετεύτηκε στα Μέσα της Βραζιλίας με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει και αρκετά σχόλια από τον κόσμο.
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