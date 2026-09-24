«Το είπε χαριτολογώντας, αποκλείεται να φύγει από τη χώρα»: Τα μαζεύει η Γρατσία για τη δήλωση Καρυστιανού
«Το είπε χαριτολογώντας, αποκλείεται να φύγει από τη χώρα»: Τα μαζεύει η Γρατσία για τη δήλωση Καρυστιανού
«Είναι τόσο μαχητική, επίμονη και συνεπής στο στόχο που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα με την έννοια που το λέτε εσείς», υπογράμμισε η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού
«Νομίζω το είπε χαριτολογώντας», τόνισε η Μαρία Γρατσία σχετικά με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα σήμερα η Μαρία Καρυστιανού ότι σε περίπτωση που το κόμμα της δεν μπει στη Βουλή θα αποχωρήσει από τη χώρα.
Μιλώντας στο OPEN η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, επεσήμανε ότι επειδή τη γνωρίζει μέσα από τη συνεργασία του η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» «είναι τόσο μαχητική, επίμονη και συνεπής στο στόχο που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα με την έννοια που το λέτε εσείς». «Απλά αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει και είναι σίγουρο ότι το αντιλήφθησαν όλοι είναι ότι με τόσα σκάνδαλα, με τόσες παθογένειες που ταλαιπωρούν τη χώρα και τους πολίτες θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει επιτέλους αντίδραση, να μη σηκωθούν οι πολίτες από τον άνετο καναπές τους, να σταματήσουν να απέχουν και να συμβάλουν στην πορεία της χώρας και της ζωής τους, να ενεργήσουν για να προστατέψουν το μέλλον τους», ανέφερε.
Σχετικά με τον ενδεχόμενο έλεγχο του ιατρείου της κ. Καρυστιανού η κ. Γρατσία υποστήριξε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους».
Μιλώντας στο OPEN η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, επεσήμανε ότι επειδή τη γνωρίζει μέσα από τη συνεργασία του η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» «είναι τόσο μαχητική, επίμονη και συνεπής στο στόχο που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα με την έννοια που το λέτε εσείς». «Απλά αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει και είναι σίγουρο ότι το αντιλήφθησαν όλοι είναι ότι με τόσα σκάνδαλα, με τόσες παθογένειες που ταλαιπωρούν τη χώρα και τους πολίτες θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει επιτέλους αντίδραση, να μη σηκωθούν οι πολίτες από τον άνετο καναπές τους, να σταματήσουν να απέχουν και να συμβάλουν στην πορεία της χώρας και της ζωής τους, να ενεργήσουν για να προστατέψουν το μέλλον τους», ανέφερε.
«Αντιλαμβάνομαι ότι την βλέπουν σαν τη νούμερο ένα απειλή»Επίσης, η κ. Γρατσία επεσήμανε πως παράλληλα με τον αγώνα της στη πολιτική σκηνή η κ. Καρυστιανού εργάζεται στο ιατρείο της για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Παράλληλα, όσον αφορά το θέμα της κβαντικής ιατρικής σημείωσε πως «η κυβέρνηση και το σύστημα θεωρούν την κ. Καρυσταινού και την "Ελπίδα για τη Δημοκρατία" νούμερο ένα απειλή». «Ακόμα και στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πρόσωπο της κ. Καρυστιανού. Αντιλαμβάνομαι ότι την βλέπουν σαν τη νούμερο ένα απειλή».
Σχετικά με τον ενδεχόμενο έλεγχο του ιατρείου της κ. Καρυστιανού η κ. Γρατσία υποστήριξε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους».
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