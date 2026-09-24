«Το είπε χαριτολογώντας, αποκλείεται να φύγει από τη χώρα»: Τα μαζεύει η Γρατσία για τη δήλωση Καρυστιανού

«Είναι τόσο μαχητική, επίμονη και συνεπής στο στόχο που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα με την έννοια που το λέτε εσείς», υπογράμμισε η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού