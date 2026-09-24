Χέουνγκ Μιν Σον: Το απίθανο γκολ του από το «μάτι της βελόνας», δείτε βίντεο
SPORTS
Χεουνγκ Μιν Σον Λος Άντζελες FC Νότια Κορέα Εκουαδόρ

Χέουνγκ Μιν Σον: Το απίθανο γκολ του από το «μάτι της βελόνας», δείτε βίντεο

Ο Νοτιοκορεάτης σταρ εκτέλεσε φάουλ από πολύ δύσκολη γωνία, βάζοντας φάλτσα ώστε η μπάλα να καταλήξει στο παράθυρο του γκολκίπερ του Εκουαδόρ

Χέουνγκ Μιν Σον: Το απίθανο γκολ του από το «μάτι της βελόνας», δείτε βίντεο
Η Νότια Κορέα επιβλήθηκε 3-0 του Εκουαδόρ σε φιλική αναμέτρηση, με το γκολ του Χέουνγκ Μιν Σον με το οποίο έγινε το 2-0 στο 58ο λεπτό να γίνεται δικαιολογημένα viral.

Ο σταρ της LAFC έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση, με κάθε λήψη να είναι πιο απολαυστική από την άλλη!

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