Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Χέουνγκ Μιν Σον: Το απίθανο γκολ του από το «μάτι της βελόνας», δείτε βίντεο
Χέουνγκ Μιν Σον: Το απίθανο γκολ του από το «μάτι της βελόνας», δείτε βίντεο
Ο Νοτιοκορεάτης σταρ εκτέλεσε φάουλ από πολύ δύσκολη γωνία, βάζοντας φάλτσα ώστε η μπάλα να καταλήξει στο παράθυρο του γκολκίπερ του Εκουαδόρ
Η Νότια Κορέα επιβλήθηκε 3-0 του Εκουαδόρ σε φιλική αναμέτρηση, με το γκολ του Χέουνγκ Μιν Σον με το οποίο έγινε το 2-0 στο 58ο λεπτό να γίνεται δικαιολογημένα viral.
Ο σταρ της LAFC έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση, με κάθε λήψη να είναι πιο απολαυστική από την άλλη!
Ο σταρ της LAFC έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση, με κάθε λήψη να είναι πιο απολαυστική από την άλλη!
Best part is his reaction!— SonnyDaysLAFC (@SonnyDaysLAFC) September 24, 2026
He knows he’s Son Heung Min!
New chapter loading 📈📈📈
One goal away from tying Korea’s all time record! pic.twitter.com/EuCSPxl8Mi
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