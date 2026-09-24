Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ολυμπιακός: Ο τρόπος που εκμεταλλεύεται τη διακοπή ο Αλγουαθίλ που δεν φεύγει από το Ρέντη
Ολυμπιακός: Ο τρόπος που εκμεταλλεύεται τη διακοπή ο Αλγουαθίλ που δεν φεύγει από το Ρέντη
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν το… κουνάει από το Ρέντη το διάστημα της διακοπής και το εκμεταλλεύεται για να μάθει καλύτερα τον Ολυμπιακό
Η διακοπή του πρωταθλήματος ξεκάθαρα δεν βοηθάει τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να δουλέψει όπως θα ήθελε και να αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να το κάνει ο Βάσκος, διότι απουσιάζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες.
Όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο Αλγουαθίλ λόγω των απουσιών που έχει, αλλά και πάλι η διακοπή είναι μία ευκαιρία για τον ίδιο και τους συνεργάτες του να μπει καλύτερα στο κλίμα. Είναι αλήθεια ότι ο Βάσκος δεν πρόλαβε να μάθει τον σύλλογο, αφού όταν ήρθε στην Ελλάδα βούτηξε στα βαθιά με συνεχόμενους αγώνες.
Αυτό το διάστημα βοηθάει και τον ίδιο να μάθει πως δουλεύει ο Ολυμπιακός, ποια ακριβώς είναι η φιλοσοφία της νέας του ομάδας. Όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν με λεπτομέρειες, αλλά δεν παύουν να είναι σημαντικά για να μπορέσει και εκείνος να λειτουργήσει πολύ καλύτερα στη συνέχεια.
Φυσικά είναι ενήμερος ο Αλγουαθίλ για όλα όσα ισχύουν στον σύλλογο, όπως ξέρει και την ομάδα καλά. Αυτές τις ημέρες ο Βάσκος μένει μόνιμα στον Ρέντη μαζί με τους συνεργάτες του. Δουλεύει ασταμάτητα με όλο το επιτελείο του και μελετάει και την παραμικρή λεπτομέρεια.
Ο 55χρονος προπονητής βρίσκεται σε διαδικασία να βρει σπίτι για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά αυτή την περίοδο έχει ρίξει όλο του το βάρος στη δουλειά και στο να γνωρίσει την ομάδα του. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα ο Αλγουαθίλ αναμένεται να εγκατασταθεί στο νέο του σπίτι. Όπως και να ‘χει είναι μία περίοδος που και ο ίδιος μαθαίνει την ομάδα και μελετάει πολύ καλύτερα τους παίκτες που έχει στη διάθεση του.
Όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο Αλγουαθίλ λόγω των απουσιών που έχει, αλλά και πάλι η διακοπή είναι μία ευκαιρία για τον ίδιο και τους συνεργάτες του να μπει καλύτερα στο κλίμα. Είναι αλήθεια ότι ο Βάσκος δεν πρόλαβε να μάθει τον σύλλογο, αφού όταν ήρθε στην Ελλάδα βούτηξε στα βαθιά με συνεχόμενους αγώνες.
Αυτό το διάστημα βοηθάει και τον ίδιο να μάθει πως δουλεύει ο Ολυμπιακός, ποια ακριβώς είναι η φιλοσοφία της νέας του ομάδας. Όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν με λεπτομέρειες, αλλά δεν παύουν να είναι σημαντικά για να μπορέσει και εκείνος να λειτουργήσει πολύ καλύτερα στη συνέχεια.
Φυσικά είναι ενήμερος ο Αλγουαθίλ για όλα όσα ισχύουν στον σύλλογο, όπως ξέρει και την ομάδα καλά. Αυτές τις ημέρες ο Βάσκος μένει μόνιμα στον Ρέντη μαζί με τους συνεργάτες του. Δουλεύει ασταμάτητα με όλο το επιτελείο του και μελετάει και την παραμικρή λεπτομέρεια.
Ο 55χρονος προπονητής βρίσκεται σε διαδικασία να βρει σπίτι για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά αυτή την περίοδο έχει ρίξει όλο του το βάρος στη δουλειά και στο να γνωρίσει την ομάδα του. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα ο Αλγουαθίλ αναμένεται να εγκατασταθεί στο νέο του σπίτι. Όπως και να ‘χει είναι μία περίοδος που και ο ίδιος μαθαίνει την ομάδα και μελετάει πολύ καλύτερα τους παίκτες που έχει στη διάθεση του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα