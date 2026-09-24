Η Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Γιαπωνέζας Χιμπίνο και προκρίθηκε στους «8» του Singapore Open, δείτε βίντεο
SPORTS
Singapore Open Μαρία Σάκκαρη Νάο Χιμπίνο

Η Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Γιαπωνέζας Χιμπίνο και προκρίθηκε στους «8» του Singapore Open, δείτε βίντεο

Στα προημιτελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την 22χρονη Τάλια Γκίμπσον

Η Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Γιαπωνέζας Χιμπίνο και προκρίθηκε στους «8» του Singapore Open, δείτε βίντεο
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Ναό Χιμπίνο με 2-0 σετ (7-5, 6-1) και έκλεισε τη θέση της στην προημιτελική φάση του Singapore Tennis Open.

Η Χιμπίνο ταλαιπώρησε αρκετά την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που όμως κατάφερε να κερδίσει το πολύ κλειστό 1ο σετ κι έπειτα να "ξεκλειδώσει" το παιχνίδι και να κάνει το 3 στα 3 ενάντια στη Γιαπωνέζα.

Πιο αναλυτικά, στο 1ο σετ η Σάκκαρη είχε προηγηθεί με 4-2, αλλά η Χιμπίνο πήρε αμέσως πίσω το break κι έπειτα επέστρεψε από το 15-40 και έσβησε τρία break points, για να ισοφαρίσει σε 4-4.


Το σετ παρέμεινε πολύ κλειστό ως το τέλος, με τη Σάκκαρη να κάνει τελικά το αποφασιστικό break στο 12ο game και να το κατακτά με 7-5.

Και το ξεκίνημα του 2ου σετ ήταν απαιτητικό για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που έσβησε δύο break points για να κάνει το 1-0, αλλά μετά απ' αυτό ο δρόμος προς τη νίκη άνοιξε, καθώς «έσπασε» τη Χιμπίνο στο 2ο (2-0) και στο 6ο game (5-1) και «σφράγισε» τη νίκη της σε 85 λεπτά.

Η Σάκκαρη, που για πρώτη φορά αγωνίζεται στη Σιγκαπούρη, έχει μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσει πολύ μακριά στο 500άρι τουρνουά, που αποτελεί τον πρώτο της σταθμό στην ασιατική της περιοδεία για φέτος.

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Στα προημιτελικά αύριο θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμπσον, Νο.63 στον κόσμο.

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