Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Η Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Γιαπωνέζας Χιμπίνο και προκρίθηκε στους «8» του Singapore Open, δείτε βίντεο
Η Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Γιαπωνέζας Χιμπίνο και προκρίθηκε στους «8» του Singapore Open, δείτε βίντεο
Στα προημιτελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την 22χρονη Τάλια Γκίμπσον
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Ναό Χιμπίνο με 2-0 σετ (7-5, 6-1) και έκλεισε τη θέση της στην προημιτελική φάση του Singapore Tennis Open.
Η Χιμπίνο ταλαιπώρησε αρκετά την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που όμως κατάφερε να κερδίσει το πολύ κλειστό 1ο σετ κι έπειτα να "ξεκλειδώσει" το παιχνίδι και να κάνει το 3 στα 3 ενάντια στη Γιαπωνέζα.
Πιο αναλυτικά, στο 1ο σετ η Σάκκαρη είχε προηγηθεί με 4-2, αλλά η Χιμπίνο πήρε αμέσως πίσω το break κι έπειτα επέστρεψε από το 15-40 και έσβησε τρία break points, για να ισοφαρίσει σε 4-4.
Το σετ παρέμεινε πολύ κλειστό ως το τέλος, με τη Σάκκαρη να κάνει τελικά το αποφασιστικό break στο 12ο game και να το κατακτά με 7-5.
Και το ξεκίνημα του 2ου σετ ήταν απαιτητικό για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που έσβησε δύο break points για να κάνει το 1-0, αλλά μετά απ' αυτό ο δρόμος προς τη νίκη άνοιξε, καθώς «έσπασε» τη Χιμπίνο στο 2ο (2-0) και στο 6ο game (5-1) και «σφράγισε» τη νίκη της σε 85 λεπτά.
Η Σάκκαρη, που για πρώτη φορά αγωνίζεται στη Σιγκαπούρη, έχει μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσει πολύ μακριά στο 500άρι τουρνουά, που αποτελεί τον πρώτο της σταθμό στην ασιατική της περιοδεία για φέτος.
Στα προημιτελικά αύριο θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμπσον, Νο.63 στον κόσμο.
Η Χιμπίνο ταλαιπώρησε αρκετά την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που όμως κατάφερε να κερδίσει το πολύ κλειστό 1ο σετ κι έπειτα να "ξεκλειδώσει" το παιχνίδι και να κάνει το 3 στα 3 ενάντια στη Γιαπωνέζα.
Πιο αναλυτικά, στο 1ο σετ η Σάκκαρη είχε προηγηθεί με 4-2, αλλά η Χιμπίνο πήρε αμέσως πίσω το break κι έπειτα επέστρεψε από το 15-40 και έσβησε τρία break points, για να ισοφαρίσει σε 4-4.
First set ➡️ Sakkari@mariasakkari takes a 7-5 lead over Hibino!— wta (@WTA) September 24, 2026
#SgTennisOpen pic.twitter.com/rnWCJ2cy2l
Το σετ παρέμεινε πολύ κλειστό ως το τέλος, με τη Σάκκαρη να κάνει τελικά το αποφασιστικό break στο 12ο game και να το κατακτά με 7-5.
Και το ξεκίνημα του 2ου σετ ήταν απαιτητικό για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που έσβησε δύο break points για να κάνει το 1-0, αλλά μετά απ' αυτό ο δρόμος προς τη νίκη άνοιξε, καθώς «έσπασε» τη Χιμπίνο στο 2ο (2-0) και στο 6ο game (5-1) και «σφράγισε» τη νίκη της σε 85 λεπτά.
Η Σάκκαρη, που για πρώτη φορά αγωνίζεται στη Σιγκαπούρη, έχει μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσει πολύ μακριά στο 500άρι τουρνουά, που αποτελεί τον πρώτο της σταθμό στην ασιατική της περιοδεία για φέτος.
Into the last eight in Singapore!🎱@mariasakkari defeats Hibino 7-5, 6-1!— wta (@WTA) September 24, 2026
#SgTennisOpen pic.twitter.com/J2plw7yil8
Στα προημιτελικά αύριο θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμπσον, Νο.63 στον κόσμο.
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