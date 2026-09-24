Οι Βραζιλιάνοι τα... έχασαν στην Αυστραλία: Το ασυνήθιστο τελετουργικό που προκάλεσε γέλιο στους παίκτες του Αντσελότι, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Βραζιλίας Αυστραλία

Οι Βραζιλιάνοι τα... έχασαν στην Αυστραλία: Το ασυνήθιστο τελετουργικό που προκάλεσε γέλιο στους παίκτες του Αντσελότι, δείτε βίντεο

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Βραζιλίας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, κατά τη διάρκεια του τελετουργικού που επεφύλασσαν οι Αυστραλοί

Οι Βραζιλιάνοι τα... έχασαν στην Αυστραλία: Το ασυνήθιστο τελετουργικό που προκάλεσε γέλιο στους παίκτες του Αντσελότι, δείτε βίντεο
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Στην Αυστραλία βρίσκονται οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Βραζιλίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσουν επί αυστραλιανού εδάφους. Η παρουσία της «σελεσάο» στη χώρα δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, με τους Αυστραλούς να επιφυλάσσουν μια ιδιαίτερη υποδοχή στην αποστολή της Βραζιλίας.


Οι διεθνείς συμμετείχαν σε ένα παραδοσιακό τελετουργικό καλωσορίσματος, σε μια εκδήλωση που είχε στόχο να τους φέρει σε επαφή με την τοπική κουλτούρα και να σηματοδοτήσει την άφιξή τους στη χώρα. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψαν οι αντιδράσεις των ίδιων των Βραζιλιάνων.

Σε βίντεο από την τελετή, αρκετοί ποδοσφαιριστές εμφανίζονται να χαμογελούν και να γελούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με τις αντιδράσεις τους να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο στιγμιότυπο.

Οι παίκτες παρακολούθησαν την τελετή με εμφανή περιέργεια και χαμόγελο, σε ένα διαφορετικό σκηνικό από αυτά που συνηθίζουν να συναντούν στις ποδοσφαιρικές τους υποχρεώσεις.
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