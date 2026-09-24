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Οι Βραζιλιάνοι τα... έχασαν στην Αυστραλία: Το ασυνήθιστο τελετουργικό που προκάλεσε γέλιο στους παίκτες του Αντσελότι, δείτε βίντεο
Οι Βραζιλιάνοι τα... έχασαν στην Αυστραλία: Το ασυνήθιστο τελετουργικό που προκάλεσε γέλιο στους παίκτες του Αντσελότι, δείτε βίντεο
Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Βραζιλίας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, κατά τη διάρκεια του τελετουργικού που επεφύλασσαν οι Αυστραλοί
Στην Αυστραλία βρίσκονται οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Βραζιλίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσουν επί αυστραλιανού εδάφους. Η παρουσία της «σελεσάο» στη χώρα δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, με τους Αυστραλούς να επιφυλάσσουν μια ιδιαίτερη υποδοχή στην αποστολή της Βραζιλίας.
Σε βίντεο από την τελετή, αρκετοί ποδοσφαιριστές εμφανίζονται να χαμογελούν και να γελούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με τις αντιδράσεις τους να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο στιγμιότυπο.
Οι παίκτες παρακολούθησαν την τελετή με εμφανή περιέργεια και χαμόγελο, σε ένα διαφορετικό σκηνικό από αυτά που συνηθίζουν να συναντούν στις ποδοσφαιρικές τους υποχρεώσεις.
Οι διεθνείς συμμετείχαν σε ένα παραδοσιακό τελετουργικό καλωσορίσματος, σε μια εκδήλωση που είχε στόχο να τους φέρει σε επαφή με την τοπική κουλτούρα και να σηματοδοτήσει την άφιξή τους στη χώρα. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψαν οι αντιδράσεις των ίδιων των Βραζιλιάνων.
😳🇧🇷 Los jugadores de Brasil riéndose de la ceremonia de recibida que le hicieron los pueblos originarios de Australia. pic.twitter.com/vSBBMdlsRF— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026
Σε βίντεο από την τελετή, αρκετοί ποδοσφαιριστές εμφανίζονται να χαμογελούν και να γελούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με τις αντιδράσεις τους να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο στιγμιότυπο.
Οι παίκτες παρακολούθησαν την τελετή με εμφανή περιέργεια και χαμόγελο, σε ένα διαφορετικό σκηνικό από αυτά που συνηθίζουν να συναντούν στις ποδοσφαιρικές τους υποχρεώσεις.
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