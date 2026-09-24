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Άντιτς για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Θα τον χτυπούσα κατευθείαν στο πρόσωπο»
Άντιτς για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Θα τον χτυπούσα κατευθείαν στο πρόσωπο»
Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού άσκησε σκληρή κριτική στον νυν σέντερ της ομάδας του Πειραιά, σχετικά με τη συμπεριφορά που είχε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Παρτιζάν
Ο Πέρο Άντιτς μίλησε για όσα συνέβησαν στην Παρτιζάν την περασμένη σεζόν, με τον πρώην άσο του σερβικού συλλόγου να σχολιάζει την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Άντιτς να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα εναντίον του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.
Ο πρώην παίκτης της Παρτιζάν και του Ολυμπιακού τόνισε πως οι αθλητές οφείλουν να σέβονται τον προπονητή τους, ειδικά από τη στιγμή που εκείνος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την παρουσία τους στην ομάδα. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην ομάδα του Βελιγραδίου.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα τα έβαζα με τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε πληρώνει και μετά στρέφεσαι εναντίον του. Ή εκείνον τον τύπο που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτόν που όλο φωνάζει και ουρλιάζει. Θα του έδινα μια μπουνιά κατευθείαν στο μέτωπο, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτομάτως φαίνεσαι ηλίθιος. Και το παίζει σκληρός, σαν να θέλει να πλακωθεί. Απλώς χρειάζεται ένα καλό ξύλο, αδερφέ».
Ο Άντιτς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμπεριφορά ορισμένων παικτών, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίστηκε ο προπονητής.
“I’d go after Jabari Parker... I don’t want to attack anyone, but the coach picks you, pays you, and then you turn against him,” Antic said, before adding:— Basketball Sphere (@BSphere_) September 24, 2026
Or that guy who’s at Olympiacos now, the one who’s always yelling and shouting. I’d punch him right in the forehead, bro.… pic.twitter.com/R5wotcKHY2
Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Άντιτς να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα εναντίον του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.
Ο πρώην παίκτης της Παρτιζάν και του Ολυμπιακού τόνισε πως οι αθλητές οφείλουν να σέβονται τον προπονητή τους, ειδικά από τη στιγμή που εκείνος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την παρουσία τους στην ομάδα. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην ομάδα του Βελιγραδίου.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα τα έβαζα με τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε πληρώνει και μετά στρέφεσαι εναντίον του. Ή εκείνον τον τύπο που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτόν που όλο φωνάζει και ουρλιάζει. Θα του έδινα μια μπουνιά κατευθείαν στο μέτωπο, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτομάτως φαίνεσαι ηλίθιος. Και το παίζει σκληρός, σαν να θέλει να πλακωθεί. Απλώς χρειάζεται ένα καλό ξύλο, αδερφέ».
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