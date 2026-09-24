Άντιτς για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Θα τον χτυπούσα κατευθείαν στο πρόσωπο»

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού άσκησε σκληρή κριτική στον νυν σέντερ της ομάδας του Πειραιά, σχετικά με τη συμπεριφορά που είχε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Παρτιζάν