Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Αγαπητός στους Ολλανδούς από τις πρώτες μέρες ο Τσάβι: Σταμάτησε με το ποδήλατο και έβγαζε φωτογραφίες με μικρούς οπαδούς, δείτε βίντεο
Αγαπητός στους Ολλανδούς από τις πρώτες μέρες ο Τσάβι: Σταμάτησε με το ποδήλατο και έβγαζε φωτογραφίες με μικρούς οπαδούς, δείτε βίντεο
O νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας υπέγραψε αυτόγραφα και έβγαλε φωτογραφίες με μικρούς φίλους της Ολλανδίας έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας
Παρότι ο Κλοπ έκανε πλάκα στον Τσάβι στην συνέντευξη τύπου πριν το ματς της Γερμανίας με την Ολλανδία, για τη σχέση του Ισπανού με τους Ολλανδούς παίκτες, ο θρύλος της Μπάρτσα φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως στην πραγματικότητα των Οράνιε.
Πριν η ομάδα φτάσει για προπόνηση στο προπονητικό κέντρο, μικροί φίλοι σταμάτησαν για να βγάλουν φωτογραφία και να πάρουν αυτόγραφα από τα είδωλά τους.
Πρώτος που σταμάτησε, μάλιστα καβάλα στο ποδήλατο, ήταν ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο οποίος με μεγάλη χαρά φωτογραφήθηκε και μοίρασε αυτόγραφα.
Πριν η ομάδα φτάσει για προπόνηση στο προπονητικό κέντρο, μικροί φίλοι σταμάτησαν για να βγάλουν φωτογραφία και να πάρουν αυτόγραφα από τα είδωλά τους.
Πρώτος που σταμάτησε, μάλιστα καβάλα στο ποδήλατο, ήταν ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο οποίος με μεγάλη χαρά φωτογραφήθηκε και μοίρασε αυτόγραφα.
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