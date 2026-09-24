Αγαπητός στους Ολλανδούς από τις πρώτες μέρες ο Τσάβι: Σταμάτησε με το ποδήλατο και έβγαζε φωτογραφίες με μικρούς οπαδούς, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ολλανδίας Τσάβι Ερνάντεθ Nations League

Αγαπητός στους Ολλανδούς από τις πρώτες μέρες ο Τσάβι: Σταμάτησε με το ποδήλατο και έβγαζε φωτογραφίες με μικρούς οπαδούς, δείτε βίντεο

O νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας υπέγραψε αυτόγραφα και έβγαλε φωτογραφίες με μικρούς φίλους της Ολλανδίας έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας

Αγαπητός στους Ολλανδούς από τις πρώτες μέρες ο Τσάβι: Σταμάτησε με το ποδήλατο και έβγαζε φωτογραφίες με μικρούς οπαδούς, δείτε βίντεο
Παρότι ο Κλοπ έκανε πλάκα στον Τσάβι στην συνέντευξη τύπου πριν το ματς της Γερμανίας με την Ολλανδία, για τη σχέση του Ισπανού με τους Ολλανδούς παίκτες, ο θρύλος της Μπάρτσα φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως στην πραγματικότητα των Οράνιε. 

Πριν η ομάδα φτάσει για προπόνηση στο προπονητικό κέντρο, μικροί φίλοι σταμάτησαν για να βγάλουν φωτογραφία και να πάρουν αυτόγραφα από τα είδωλά τους. 

Πρώτος που σταμάτησε, μάλιστα καβάλα στο ποδήλατο, ήταν ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο οποίος με μεγάλη χαρά φωτογραφήθηκε και μοίρασε αυτόγραφα. 


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