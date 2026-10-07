«Διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο και θα κάνω ότι κάνω κάθε μέρα»: Ο Ζόρζε Ζέσους απάντησε στην ανακοίνωση του Ρονάλντο
«Διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο και θα κάνω ότι κάνω κάθε μέρα»: Ο Ζόρζε Ζέσους απάντησε στην ανακοίνωση του Ρονάλντο
Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας αναφέρθηκε λακωνικά στην τοποθέτηση του 41χρονου σούπερ σταρ για την αποχώρησή του από την αποστολή
Η μακροσκελέστατη ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν το επόμενο επεισόδιο στο σίριαλ με την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, την παραμονή του αγώνα με τη Δανία για το Nations League.
Ο 41χρονος σούπερ σταρ δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει στην εθνική ομάδα αλλά δεν άφησε ασχολίαστη την κατάσταση με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζέσους. Έκανε λόγο για υποσχέσεις που αθετήθηκαν, κάτι που δείχνει πως οι σχέσεις των δύο ανδρών παραμένουν τεταμένες.
Ο Ζέσους όταν ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στο θέμα, μίλησε μάλλον λακωνικά: «Διάβασα τη δήλωση και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, πηγαίνω στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να δουλέψω, για να σκεφτώ την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω» είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας.
Ο 41χρονος σούπερ σταρ δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει στην εθνική ομάδα αλλά δεν άφησε ασχολίαστη την κατάσταση με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζέσους. Έκανε λόγο για υποσχέσεις που αθετήθηκαν, κάτι που δείχνει πως οι σχέσεις των δύο ανδρών παραμένουν τεταμένες.
Ο Ζέσους όταν ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στο θέμα, μίλησε μάλλον λακωνικά: «Διάβασα τη δήλωση και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, πηγαίνω στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να δουλέψω, για να σκεφτώ την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω» είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας.
🚨🇵🇹 Jorge Jesus today on Cristiano Ronaldo statement: “I read the statement and now, like I do every day, I'm going to the Federation headquarters to work, to think about the Portuguese national team”. “I have nothing more to say”. https://t.co/PJ7UI42xEN— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2026
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