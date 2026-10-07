Η ομάδα μπάσκετ της Μονακό κήρυξε πτώχευση

Τη σεζόν 2024-25 είχε φτάσει έως και τον τελικό της Euroleague υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη





Η διαχείριση περνά στο σύλλογο (ASM, περισσότερο γνωστός από το ποδόσφαιρο) ενώ η ομάδα των ανδρών έχει δηλώσει συμμετοχή στη Nationale 3, την 5η κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ.







Η ανακοίνωση της Μονακό:



«Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή.



Παρά τις προσπάθειές μας, η Μονακό κήρυξε πτώχευση. Ο σύλλογος αναστέλλει πλέον τη λειτουργία του, ελπίζοντας να βρει τον δρόμο για την αναδιάρθρωση και, κάποια στιγμή, για την επανεκκίνηση του εγχειρήματος.







Στις πέντε σεζόν της στη EuroLeague, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που αντιμετώπισε. Η κατάκτηση του EuroCup το 2021 χάρισε στο Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα.



Κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει όσα χτίστηκαν αυτά τα 12 χρόνια: τρεις τίτλοι πρωταθλήματος Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας, ένα Super Cup και δύο συμμετοχές σε Final Four της EuroLeague, συμπεριλαμβανομένου ενός τελικού.



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Κι όμως, το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο.



Ήσασταν εσείς!



🇲🇨 Chère Roca Family, https://t.co/rTtlOQIMoj https://t.co/lW32yXbKet — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 7, 2026 Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό . Όπως ανακοίνωσε και επίσημα, κήρυξε πτώχευση και το μέλλον είναι εξαιρετικά αβέβαιο.Η διαχείριση περνά στο σύλλογο (ASM, περισσότερο γνωστός από το ποδόσφαιρο) ενώ η ομάδα των ανδρών έχει δηλώσει συμμετοχή στη Nationale 3, την 5η κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ.Το αν θα αγωνιστεί όμως είναι κάτι που παραμένει άγνωστο. Η Μονακό τη σεζόν 2024-25 είχε φτάσει έως και τον τελικό της Euroleague υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη και είχε ηττηθεί από τη Φενερμπαχτσέ.«Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή.Παρά τις προσπάθειές μας, η Μονακό κήρυξε πτώχευση. Ο σύλλογος αναστέλλει πλέον τη λειτουργία του, ελπίζοντας να βρει τον δρόμο για την αναδιάρθρωση και, κάποια στιγμή, για την επανεκκίνηση του εγχειρήματος.Η Roca Team αποχωρεί από τα γήπεδα αήττητη εντός Γαλλίας για την περασμένη σεζόν, έχοντας κατακτήσει όλα τα σημαντικά γαλλικά τρόπαια.Στις πέντε σεζόν της στη EuroLeague, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που αντιμετώπισε. Η κατάκτηση του EuroCup το 2021 χάρισε στο Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα.Κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει όσα χτίστηκαν αυτά τα 12 χρόνια: τρεις τίτλοι πρωταθλήματος Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας, ένα Super Cup και δύο συμμετοχές σε Final Four της EuroLeague, συμπεριλαμβανομένου ενός τελικού.Ένας απολογισμός νικών και τροπαίων που θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της αθλητικής ιστορίας της Μονακό.Κι όμως, το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο.Ήσασταν εσείς!

Η οικογένεια Roca: μοναδική, γεμάτη πάθος και απίστευτα πιστή. Εκείνες οι χιλιάδες φωνές, εκείνες οι σημαίες και οι φανέλες, εκείνα τα ταξίδια, εκείνη η πίστη. Αυτό που δημιουργήθηκε στις κερκίδες και γύρω από αυτή την ομάδα ξεπερνά κατά πολύ κάθε νίκη —όσο εξαιρετική κι αν ήταν— ή κάθε τίτλο, όσο κύρος κι αν διέθετε.



Αυτή η κληρονομιά δεν σβήνει. Ούτε και το αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα την AS Monaco.



Ο απώτερος στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να ανακτά τη θέση που της αξίζει, και ελπίζουμε πως, το συντομότερο δυνατό, η ομάδα Roca θα λάμψει ξανά στο γήπεδο Gaston Médecin, ότι η τεράστια σημαία της ομάδας Roca θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις κερκίδες και ότι χιλιάδες φωνές θα αντηχήσουν ξανά ενωμένες:



Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ στο Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια του Συλλόγου ASM: των ηγετών του, των προπονητών, των νεαρών αθλητών και της πρώτης ομάδας, η οποία αγωνίζεται στη Nationale 3.



Η Μονακό τους παραδίδει σήμερα τη σκυτάλη, με την ελπίδα ότι μια μέρα τα χρώματα, το κόκκινο και το λευκό, θα επιστρέψουν στο κορυφαίο επίπεδο.



Μέχρι τότε, αυτό που χτίσαμε μαζί παραμένει.



Σας ευχαριστούμε».