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Ομπράντοβιτς για το ματς με τη Φενερμπαχτσέ και τον Γιασικεβίτσιους: Ο Σάρας είναι εξαιρετικός προπονητής
Ομπράντοβιτς για το ματς με τη Φενερμπαχτσέ και τον Γιασικεβίτσιους: Ο Σάρας είναι εξαιρετικός προπονητής
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για το επόμενο ματς των πρασίνων στη Euroleague και αναφέρθηκε στον τεχνικό της τουρκικής ομάδας
Ο Παναθηναϊκός με στόχο το τέσσερα στα τέσσερα στην αρχή της Euroleague, υποδέχεται αύριο Πέμπτη (8/10, 21:15) τη Φενερμπαχτσέ στο T-Center.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του την παραμονή του αγώνα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τον οποίο μεταξύ άλλων είχε παίκτη στην πρώτη του θητεία στο «τριφύλλι».
«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν είναι μόνο καλή αμυντικά, έτσι; Έχουν πολλές επιλογές και στην επίθεση. Ο Σαρούνας ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει. Έχουν πολλές επιλογές. Πολύ δύσκολο ματς μπροστά μας. Άλλαξαν κάποιους παίκτες αλλά η άμυνά τους παρέμεινε εκεί με διάφορα τρικ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παίζουν με τον ίδιο τρόπο όπως έπαιζαν.
Ο Σάρας χρησιμοποιεί πολλές λεπτομέρειες και προετοιμάζει την ομάδα του με εξαιρετικό τρόπο. Και στη διάρκεια των τάιμ άουτ επηρεάζει την ομάδα του, έχει καθαρές ιδέες και είναι ένας εξαιρετικός προπονητής» είπε αρχικά ο Σέρβος τεχνικός.
Για να προσθέσει: «Κάθε ματς είναι δύσκολο. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι πολύ σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αύριο».
Για τους τραυματίες και τις απουσίες, ο Ομπράντοβιτς είπε: «Ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι δύο που δούλεψαν και θα είναι έτοιμοι. Οι υπόλοιποι, ο Κώστας, ο Ναν, ο Χουάντσο, όχι. Έχουμε κάποιους παίκτες έτοιμους και με τους υπόλοιπους πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν θέλουμε να τους πιέσουμε. Καλά είναι και ο Μπάντιο, είχε ένα πρόβλημα και ήθελα να τον προστατεύσω».
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του την παραμονή του αγώνα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τον οποίο μεταξύ άλλων είχε παίκτη στην πρώτη του θητεία στο «τριφύλλι».
«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν είναι μόνο καλή αμυντικά, έτσι; Έχουν πολλές επιλογές και στην επίθεση. Ο Σαρούνας ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει. Έχουν πολλές επιλογές. Πολύ δύσκολο ματς μπροστά μας. Άλλαξαν κάποιους παίκτες αλλά η άμυνά τους παρέμεινε εκεί με διάφορα τρικ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παίζουν με τον ίδιο τρόπο όπως έπαιζαν.
Ο Σάρας χρησιμοποιεί πολλές λεπτομέρειες και προετοιμάζει την ομάδα του με εξαιρετικό τρόπο. Και στη διάρκεια των τάιμ άουτ επηρεάζει την ομάδα του, έχει καθαρές ιδέες και είναι ένας εξαιρετικός προπονητής» είπε αρχικά ο Σέρβος τεχνικός.
Για να προσθέσει: «Κάθε ματς είναι δύσκολο. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι πολύ σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αύριο».
Για τους τραυματίες και τις απουσίες, ο Ομπράντοβιτς είπε: «Ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι δύο που δούλεψαν και θα είναι έτοιμοι. Οι υπόλοιποι, ο Κώστας, ο Ναν, ο Χουάντσο, όχι. Έχουμε κάποιους παίκτες έτοιμους και με τους υπόλοιπους πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν θέλουμε να τους πιέσουμε. Καλά είναι και ο Μπάντιο, είχε ένα πρόβλημα και ήθελα να τον προστατεύσω».
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