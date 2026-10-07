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Stoiximan Super League: Ο Ισπανός Ερνάντεθ θα σφυρίξει το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Stoiximan Super League: Ο Ισπανός Ερνάντεθ θα σφυρίξει το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυριακή (11/10, 21:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ να ορίζεται στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Ο Ισπανός διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ και Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. VAR θα είναι ο Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ και AVAR ο Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.
Ο Ερνάντεθ είχε σφυρίξει την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 3-0 τη σεζόν 2021-2022, την ήττα του ΠΑΟΚ στην έδρα της Γαλατασαράι με 3-1 τη σεζόν 2024-2025 και την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Σεν Γκάλεν με 1-0.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)
Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος
Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (19:30)
Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου
Βοηθοί: Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης
4ος: Φώτιος Ντάουλας
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Ο Ισπανός διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ και Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. VAR θα είναι ο Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ και AVAR ο Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.
Ο Ερνάντεθ είχε σφυρίξει την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 3-0 τη σεζόν 2021-2022, την ήττα του ΠΑΟΚ στην έδρα της Γαλατασαράι με 3-1 τη σεζόν 2024-2025 και την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Σεν Γκάλεν με 1-0.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)
Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος
Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (19:30)
Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου
Βοηθοί: Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης
4ος: Φώτιος Ντάουλας
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Ηρακλής - Λεβαδειακός (17:00)
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου
4ος: Βασίλειος Φίτσας
VAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς
AVAR: Ελευθέριος Κατόπης
Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00)
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς
Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας
4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Άρης - Βόλος (19:00)
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00)
Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ
Βοηθοί: Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ
AVAR: Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης, Λυκούργος Τσολακίδης
4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Χρήστος Βεργέτης
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Ηρακλής - Λεβαδειακός (17:00)
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου
4ος: Βασίλειος Φίτσας
VAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς
AVAR: Ελευθέριος Κατόπης
Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00)
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς
Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας
4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Άρης - Βόλος (19:00)
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00)
Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ
Βοηθοί: Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ
AVAR: Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης, Λυκούργος Τσολακίδης
4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Χρήστος Βεργέτης
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