Κόβατς για Καρέτσα και Εθνική: Αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ' όσο είχαμε υπολογίσει
Κόβατς για Καρέτσα και Εθνική: Αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ' όσο είχαμε υπολογίσει
Ο προπονητής της Ντόρτμουντ αναφέρθηκε στην παρουσία του 19χρονου άσου με την Εθνική ομάδα ενώ αποκάλυψε πως ταλαιπωρείται από ίωση
Στην παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας στην πρόσφατη σειρά αγώνων του Nations League, αναφέρθηκε ο Νίκο Κόβατς.
Ο τεχνικός της Μπορούσια στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε εν όψει του αγώνα με τη Βέρντερ στο Νότρτμουντ την Παρασκευή (9/10, 21:30), μίλησε για τη συμμετοχή των διεθνών παικτών της ομάδας του στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.
«Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, θέλει κανείς να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Κώστας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση» είπε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.
Όπως αναφέρουν στη Γερμανία, η ίωση που ταλαιπωρεί τον Καρέτσα τον καθιστά αμφίβολο για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής. Η Μπορούσια με τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς.
Το θέμα με τη Γερμανία
Πριν τον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα είχε βγει από τα γερμανικά ΜΜΕ ένα θέμα για την παρουσία του Καρέτσα στην Εθνική ομάδα. Είχε γίνει λόγος για αίτημα της Ντόρτμουντ να υπάρξει διαχείριση από τη «γαλανόλευκη» όσον αφορά τον 19χρονο διεθνή εξτρέμ.
Για το θέμα είχε πάρει θέση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι και το είχε διαψεύσει.
«Για τον Καρέτσα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ. Λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως Ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας. Όλες οι ομάδες είναι πάντα πολύ εξυπηρετικές και δείχνουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Το ίδιο ισχύει και όταν Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους έρχονται μαζί μας. Εμείς ενημερώνουμε τις ομάδες τους για τα δεδομένα και τη διάρκεια του καμπ, καθώς και για ό,τι ακολουθεί» είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιοβάνοβιτς.
Για να προσθέσει: «Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Χωρίς λόγο έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.
Θέλω να τονίσω ότι, όσο βρίσκομαι εγώ στη θέση του προπονητή, ποτέ κάποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει ζητήσει από εμάς ιδιαίτερη μεταχείριση για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δεν θα είχε λογική να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς η διάθεση των παικτών και οι αποφάσεις μας υπερβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις μου.
Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ, ως προπονητής, όποιες αποφάσεις παίρνω, τις παίρνω με βάση την εικόνα που έχω για κάθε ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».
Ο τεχνικός της Μπορούσια στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε εν όψει του αγώνα με τη Βέρντερ στο Νότρτμουντ την Παρασκευή (9/10, 21:30), μίλησε για τη συμμετοχή των διεθνών παικτών της ομάδας του στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.
«Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, θέλει κανείς να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Κώστας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση» είπε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.
Όπως αναφέρουν στη Γερμανία, η ίωση που ταλαιπωρεί τον Καρέτσα τον καθιστά αμφίβολο για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής. Η Μπορούσια με τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς.
Το θέμα με τη Γερμανία
Πριν τον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα είχε βγει από τα γερμανικά ΜΜΕ ένα θέμα για την παρουσία του Καρέτσα στην Εθνική ομάδα. Είχε γίνει λόγος για αίτημα της Ντόρτμουντ να υπάρξει διαχείριση από τη «γαλανόλευκη» όσον αφορά τον 19χρονο διεθνή εξτρέμ.
Για το θέμα είχε πάρει θέση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι και το είχε διαψεύσει.
«Για τον Καρέτσα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ. Λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως Ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας. Όλες οι ομάδες είναι πάντα πολύ εξυπηρετικές και δείχνουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Το ίδιο ισχύει και όταν Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους έρχονται μαζί μας. Εμείς ενημερώνουμε τις ομάδες τους για τα δεδομένα και τη διάρκεια του καμπ, καθώς και για ό,τι ακολουθεί» είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιοβάνοβιτς.
Για να προσθέσει: «Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Χωρίς λόγο έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.
Θέλω να τονίσω ότι, όσο βρίσκομαι εγώ στη θέση του προπονητή, ποτέ κάποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει ζητήσει από εμάς ιδιαίτερη μεταχείριση για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δεν θα είχε λογική να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς η διάθεση των παικτών και οι αποφάσεις μας υπερβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις μου.
Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ, ως προπονητής, όποιες αποφάσεις παίρνω, τις παίρνω με βάση την εικόνα που έχω για κάθε ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».
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