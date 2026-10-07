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Η Μίλαν θυμήθηκε την απόκρουση του Ντίντα στον αγώνα με την ΑΕΚ, βίντεο
Η Μίλαν θυμήθηκε την απόκρουση του Ντίντα στον αγώνα με την ΑΕΚ, βίντεο
Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είχε κάνει εντυπωσιακή επέμβαση σε προσπάθεια του Ζούλιο Σέζαρ σε φάση που έχει μείνει στην ιστορία
Τις πέντε πιο εντυπωσιακές επεμβάσεις του Ντίντα στη θητεία του με τη φανέλα της, θυμήθηκε η Μίλαν σε βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο λόγος πως ο Βραζιλιάνος άλλοτε τερματοφύλακας έχει γενέθλια σήμερα (7/10), κλείνει τα 53 του χρόνια.
Σε αυτό το top5, την 5η θέση κατέχει η εξαιρετική απόκρουση του άλλοτε πορτιέρε στον αγώνα με την ΑΕΚ τον Νοέμβριο του 2006 στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Champions League.
Πρόκειται βέβαια για τον αγώνα, που η Ένωση είχε επικρατήσει με 1-0 με το φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ στο 32ο λεπτό. Στη συνέχεια, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είχε αρνηθεί και δεύτερο γκολ στον Βραζιλιάνο άσο της ΑΕΚ όταν σε μια σέντρα στην περιοχή, το σκαφτό του πλασέ δεν κατέληξε στη δεξιά γωνία.
Ο Ντίντα πετάχτηκε και έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Αποκρούσεις του στα ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Γιουβέντους, τη Βερόνα πήραν τη θέση τους στο top5, με την εκτίναξή του στον αγώνα με τον Άγιαξ να βρίσκεται στο Νο1.
Ο Ντίντα έμεινε στο Μιλάνο από το 2002 έως και το 2010 και μέτρησε 302 παιχνίδια με τη φανέλα της. Κατέκτησε, μεταξύ άλλων, δύο φορές το Champions League, ένα πρωτάθλημα Ιταλίας και ένα κύπελλο.
Σε αυτό το top5, την 5η θέση κατέχει η εξαιρετική απόκρουση του άλλοτε πορτιέρε στον αγώνα με την ΑΕΚ τον Νοέμβριο του 2006 στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Champions League.
Πρόκειται βέβαια για τον αγώνα, που η Ένωση είχε επικρατήσει με 1-0 με το φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ στο 32ο λεπτό. Στη συνέχεια, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είχε αρνηθεί και δεύτερο γκολ στον Βραζιλιάνο άσο της ΑΕΚ όταν σε μια σέντρα στην περιοχή, το σκαφτό του πλασέ δεν κατέληξε στη δεξιά γωνία.
Ο Ντίντα πετάχτηκε και έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Αποκρούσεις του στα ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Γιουβέντους, τη Βερόνα πήραν τη θέση τους στο top5, με την εκτίναξή του στον αγώνα με τον Άγιαξ να βρίσκεται στο Νο1.
Ο Ντίντα έμεινε στο Μιλάνο από το 2002 έως και το 2010 και μέτρησε 302 παιχνίδια με τη φανέλα της. Κατέκτησε, μεταξύ άλλων, δύο φορές το Champions League, ένα πρωτάθλημα Ιταλίας και ένα κύπελλο.
A goalkeeping masterclass in a video 🔥🧤 https://t.co/SoTZAYZmz0— AC Milan (@acmilan) October 7, 2026
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