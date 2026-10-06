Euroleague: Αρνητικές οι ομάδες στην πρόταση του NBA, προχωρά ο σχεδιασμός για 24 ομάδες της σεζόν 2027-2028

Η πρόταση των Αμερικανών δεν... κέρδισε τις ομάδες-μετόχους της Euroleague - Δεν ανακοινώθηκε το παραμικρό για την αύξηση των ομάδων, αλλά η διαδικασία προχωρά κανονικά - Καμία αναφορά στο NBA Europe στην επίσημη ενημέρωση





Η πλειοψηφία των ομάδων χαρακτήρισε την πρόταση του







Οι Αμερικανοί προσέφεραν λιγότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της δοίκησης της διοργάνωσης και παράλληλα οι ομάδες θα έπρεπε να πληρώσουν για να γίνουν franchise.



Έτσι λοιπόν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, προκρίθηκε η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διοργανώσεων (EuroLeague, NBA Europe), ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, οι δύο πλευρές να μπορέσουν να «μετρηθούν» και να βρουν τους συσχετισμούς που θα ταιριάζουν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.







Το άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε τη γενική συνέλευση είχε να κάνει με τις νέες άδειες (franchise) καθώς είναι δεδομένη η επέκταση των ομάδων σε 24 (από τη σεζόν 2027-2028 και σε 28 τα επόμενα χρόνια), χωρίς όμως να προκύψει κάποια οριστική εξέλιξη, αφού και στην επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνεται η σχετική πρόθεση, αλλά και η συνέχιση της διαδικασίας.



Κλείσιμο ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος (δεν ήταν ούτε στην αναμνηστική φωτογραφία), παρ' ότι έχει ταξιδέψει στο Κόμο και βρίσκεται στην βίλα που διεξάγεται η συνάντηση κορυφής.



Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Αθανασίου και την νομική σύμβουλό τους, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, το παρών - πέραν των ιδιοκτητών της ομάδας Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου - έδωσαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής, Νίκος Λεπενιώτης.



Καμία αναφορά στο NBA στην επίσημη ανακοίνωση

Λίγο μετά τις 15:30 η Euroleague εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για όλα όσα ειπώθηκαν και έγιναν γύρω από την πρόταση του NBA, αλλά επιβεβαιώνει την μετατροπή των ομάδων-μετόχων σε franchise και την απόφαση της για επέκταση.



Η συνένωση της Euroleague με το NBA Europe δεν είναι πλέον το πιο πιθανό σενάριο με τις 13 ομάδες-μετόχους της πρώτης να απαντούν αρνητικά στην πρόταση της αμερικανικής λίγκας, αλλά και στο ενδεχόμενο να δοθεί ένα περιθώριο 30 ημερών προκειμένου να επανέλθουν με βελτιωμένους όρους!Η πλειοψηφία των ομάδων χαρακτήρισε την πρόταση του NBA ως αποικιοκρατική, ενώ μια μικρή μειοψηφία πρότεινε τη συνέχιση των συζητήσεων μέσω μιας διαπραγμάτευσης που θα προκαλούσε μια αυξημένη νέα οικονομική προσφορά.Η ουσία έχει ότι η βάση της απόφασης των ομάδων της EuroLeague , στηρίχτηκε περισσότερο σε κριτήρια που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του πλάνου επέκτασης που έχει εκπονηθεί εδώ και λίγους μήνες και λιγότερο με τα χρήματα τα οποία έπεσαν στο τραπέζι.Οι Αμερικανοί προσέφεραν λιγότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της δοίκησης της διοργάνωσης και παράλληλα οι ομάδες θα έπρεπε να πληρώσουν για να γίνουν franchise.Έτσι λοιπόν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, προκρίθηκε η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διοργανώσεων (EuroLeague, NBA Europe), ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, οι δύο πλευρές να μπορέσουν να «μετρηθούν» και να βρουν τους συσχετισμούς που θα ταιριάζουν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.Το άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε τη γενική συνέλευση είχε να κάνει με τις νέες άδειες (franchise) καθώς είναι δεδομένη η επέκταση των ομάδων σε 24 (από τη σεζόν 2027-2028 και σε 28 τα επόμενα χρόνια), χωρίς όμως να προκύψει κάποια οριστική εξέλιξη, αφού και στην επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνεται η σχετική πρόθεση, αλλά και η συνέχιση της διαδικασίας.Να σημειώσουμε ότι από την κρισιμότατη συνεδρίαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, απουσίασε ο ιδιοκτήτης της(δεν ήταν ούτε στην αναμνηστική φωτογραφία), παρ' ότι έχει ταξιδέψει στο Κόμο και βρίσκεται στην βίλα που διεξάγεται η συνάντηση κορυφής.Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Αθανασίου και την νομική σύμβουλό τους, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, το παρών - πέραν των ιδιοκτητών της ομάδας- έδωσαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής, Νίκος Λεπενιώτης.Καμία αναφορά στο NBA στην επίσημη ανακοίνωσηΛίγο μετά τις 15:30 η Euroleague εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για όλα όσα ειπώθηκαν και έγιναν γύρω από την πρόταση του NBA, αλλά επιβεβαιώνει την μετατροπή των ομάδων-μετόχων σε franchise και την απόφαση της για επέκταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Οι σύλλογοι-μέτοχοι της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να ευθυγραμμιστούν ως προς βασικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συλλογικής τους ιδιοκτησίας.



Ο Πρόεδρος της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήρε το έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων.



Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό οδικό χάρτη και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες.



Σε αυτές περιλαμβάνονταν η προτεινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι δεκατρείς σύλλογοι-μέτοχοι σε καθεστώς franchise, καθώς και οι ευκαιρίες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προσφορές που έχουν ληφθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους.



Μετατροπή σε Franchise

Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους δεκατρείς συλλόγους-μετόχους της ECA: Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscow, Armani Olimpia Milan, FC Barcelona, ​​FC Bayern Munich, Fenerbahce Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Real Madrid και Zalgiris Kaunas.



Επέκταση των Franchise

Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».