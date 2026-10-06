Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Νότιας Κορέας ο Σον
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Χεουνγκ Μιν Σον Εθνική Νότιας Κορέας

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Νότιας Κορέας ο Σον

Ο πολύπειρος επιθετικός σκόραρε στο φιλικό απέναντι στο Ουζμπεκιστάν και με 59 γκολ είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ασιατικής χώρας

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Νότιας Κορέας ο Σον
Εδώ και χρόνια αποτελεί το σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο της Νότιας Κορέας, έχοντας πλέον 152 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Μόνο που Χέουνγκ Μιν Σον πλέον είναι και ο κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής ομάδας φτάνοντας τα 59 τέρματα.

Η άλλοτε σημαία της Τότεναμ, από το καλοκαίρι του 2025 έχει μετακομίσει στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Λος Άντζελες FC, αλλά δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται με την Εθνική του ομάδα.

Ακόμη και στα φιλικά παιχνίδια, όπως αυτό με του Ουζμπεκιστάν όπου χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά για να ανοίξει το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.


«Ζούμε στην εποχή του Χέουνγκ Μιν Σον. Συγχαρητήρια στον αρχηγό και θρύλο μας ο οποίος έσπασε το ρεκόρ σκοραρίσματος όλων των εποχών στην ιστορία της εθνικής Κορέας» ανέφερε ο λογαριασμός της εθνικής ομάδας της Κορέας στο Χ.

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