Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Νότιας Κορέας ο Σον
Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Νότιας Κορέας ο Σον
Ο πολύπειρος επιθετικός σκόραρε στο φιλικό απέναντι στο Ουζμπεκιστάν και με 59 γκολ είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ασιατικής χώρας
Εδώ και χρόνια αποτελεί το σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο της Νότιας Κορέας, έχοντας πλέον 152 συμμετοχές με το εθνόσημο.
Μόνο που Χέουνγκ Μιν Σον πλέον είναι και ο κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής ομάδας φτάνοντας τα 59 τέρματα.
Η άλλοτε σημαία της Τότεναμ, από το καλοκαίρι του 2025 έχει μετακομίσει στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Λος Άντζελες FC, αλλά δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται με την Εθνική του ομάδα.
Ακόμη και στα φιλικά παιχνίδια, όπως αυτό με του Ουζμπεκιστάν όπου χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά για να ανοίξει το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
«Ζούμε στην εποχή του Χέουνγκ Μιν Σον. Συγχαρητήρια στον αρχηγό και θρύλο μας ο οποίος έσπασε το ρεκόρ σκοραρίσματος όλων των εποχών στην ιστορία της εθνικής Κορέας» ανέφερε ο λογαριασμός της εθνικής ομάδας της Κορέας στο Χ.
Μόνο που Χέουνγκ Μιν Σον πλέον είναι και ο κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής ομάδας φτάνοντας τα 59 τέρματα.
Η άλλοτε σημαία της Τότεναμ, από το καλοκαίρι του 2025 έχει μετακομίσει στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Λος Άντζελες FC, αλλά δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται με την Εθνική του ομάδα.
Ακόμη και στα φιλικά παιχνίδια, όπως αυτό με του Ουζμπεκιστάν όπου χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά για να ανοίξει το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
59 goals....Son Heungmin became the top scorer for the national team...yet another record. 🇰🇷❣️ He deserve. 🐐 https://t.co/B7o2oeifoN— Mari | ❀༉ (@mari_mavi5) October 6, 2026
«Ζούμε στην εποχή του Χέουνγκ Μιν Σον. Συγχαρητήρια στον αρχηγό και θρύλο μας ο οποίος έσπασε το ρεκόρ σκοραρίσματος όλων των εποχών στην ιστορία της εθνικής Κορέας» ανέφερε ο λογαριασμός της εθνικής ομάδας της Κορέας στο Χ.
"우리는 손흥민의 시대에 살고 있습니다." 손흥민 선수의 A매치 통산 59호 골, 대한민국 남자 축구국가대표팀 역대 최다골 경신을 축하합니다. 𝑶𝑼𝑹 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵, 𝑶𝑼𝑹 𝑳𝑬𝑮𝑬𝑵𝑫 𝑺𝑶𝑵 𝑯𝑬𝑼𝑵𝑮𝑴𝑰𝑵 🇰🇷 #대한민국 #축구국가대표 #NO7 #손흥민 https://t.co/YqgAoh2PMZ— theKFA (@theKFA) October 6, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα