Formula 1: Ο Μπότας πήγε με ποδήλατο από τη Μαλαισία στη Σιγκαπούρη για το Grand Prix, βίντεο
SPORTS
Βαλτέρι Μπότας Formula 1 Μαλαισία Σιγκαπούρη

Formula 1: Ο Μπότας πήγε με ποδήλατο από τη Μαλαισία στη Σιγκαπούρη για το Grand Prix, βίντεο

Ο Φινλανδός πιλότος της Formula 1 αποφάσισε να πάει με ποδήλατο από τη Μαλαισία στη Σιγκαπούρη διανύοντας περίπου 350 χιλιόμετρα

Formula 1: Ο Μπότας πήγε με ποδήλατο από τη Μαλαισία στη Σιγκαπούρη για το Grand Prix, βίντεο

Την ώρα που οι περισσότεροι οδηγοί της Formula 1 επιλέγουν την άνεση ενός ιδιωτικού τζετ για τις μετακινήσεις τους από αγώνα σε αγώνα, ο Βάλτερι Μπότας αποφάσισε να κάνει τα πράγματα με τον δικό του, ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο.

Ο Φινλανδός οδηγός πήρε το ποδήλατό του και ξεκίνησε ένα ταξίδι περίπου 350 χιλιομέτρων από τη Μαλαισία με προορισμό τη Σιγκαπούρη, όπου θα διεξαχθεί το επόμενο Grand Prix.



Ο Μπότας, ο οποίος εγκατέλειψε στον προηγούμενο αγώνα, ξεκίνησε την ποδηλατική του περιπέτεια αμέσως μετά το τέλος του αγωνιστικού τριημέρου. Μαζί του βρίσκεται η σύντροφός του, Τίφανι Κρόμγουελ, επαγγελματίας ποδηλάτρια από την Αυστραλία.

Η διαδρομή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς γίνεται σε μεγάλο βαθμό εκτός δρόμου, με τον 37χρονο να επιλέγει χωμάτινες και gravel διαδρομές. Μάλιστα, κατά τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού του κατάφερε να καλύψει σχεδόν 162 χιλιόμετρα, σε περίπου έξι ώρες πάνω στη σέλα.

Ο ίδιος φρόντισε να μοιραστεί στιγμές από την ασυνήθιστη διαδρομή του στα social media. Σε μία από τις αναρτήσεις του, μάλιστα, έδειξε να ποδηλατεί μέσα στη νύχτα, επιβεβαιώνοντας πως η μετάβαση στη Σιγκαπούρη αποτελεί για εκείνον κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μετακίνηση.

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Η επιλογή του Μπότας, πάντως, δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Ο Φινλανδός έχει γνωστή αγάπη για την ποδηλασία και έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε αγώνες gravel, ενώ έχει συνδεθεί και με το FNLD GRVL, τη διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πατρίδα του.

Το καλοκαίρι, μάλιστα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Gravel, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση σε αγώνα πρόκρισης στην Τσεχία. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών», καθώς η διοργάνωση συμπίπτει με το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1.

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