Ο τερματοφύλακας του Κονγκό δεν έπρεπε να αγωνιστεί στο Μουντιάλ καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα
SPORTS
Κονγκό Λιονέλ Εμπασί Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Ο τερματοφύλακας του Κονγκό δεν έπρεπε να αγωνιστεί στο Μουντιάλ καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα

Ο 32χρονος Λιονέλ Εμπασί ήταν βασικός κάτω από τα δοκάρια και στα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο τερματοφύλακας του Κονγκό δεν έπρεπε να αγωνιστεί στο Μουντιάλ καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα
Σοβαρό θέμα έχει προκύψει με τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Κονγκό, τον Λιονέλ Εμπασί και την παρουσία του στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times αλλά και η Le Monde, ο 32χρονος πορτιέρε δεν έπρεπε να συμμετάσχει στη διοργάνωση, αφού δε διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα. 

Ο Εμπασί έχει γεννηθεί στη Γαλλία και έχει συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας. Το Κονγκό δεν ολοκλήρωσε την απαραίτητη διαδικασία προκειμένου ο παίκτης να έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται με την ομάδα των Ανδρών. 

Το σοβαρό θέμα αποκαλύφθηκε κατά τη διαδικασία που έγινε για παίκτες της Νιγηρίας, η οποία αποκλείστηκε από το Κονγκό κατά τη διάρκεια των προκριματικών για το Μουντιάλ. Σε αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκε και το ζήτημα με τον Εμπασί. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ωστόσο, από την πλευρά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεν έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο Εμπασί να συμμετάσχει στο Μουντιάλ (που έγινε σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό) και μάλιστα ήταν ο βασικός τερματοφύλακας και στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε το Κονγκό. 

Η ομάδα του έκανε εξαιρετική πορεία αφού νίκησε 3-1 το Ουζμπεκιστάν, έφερε 1-1 με την Πορτογαλία και ηττήθηκε 1-0 από την Κολομβία για να προκριθεί στη φάση των 32. Εκεί δυσκόλεψε πολύ την Αγγλία για να αποκλειστεί τελικά με ήττα 2-1.

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