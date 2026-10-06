Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ο «Ποσειδώνας της λίμνης Κόμο»: Η τρομερή αποθέωση στον Τάσο Δουβίκα από την ιταλική ομάδα
Ο «Ποσειδώνας της λίμνης Κόμο»: Η τρομερή αποθέωση στον Τάσο Δουβίκα από την ιταλική ομάδα
Με ανάρτηση της στα social media η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο για τον Έλληνα επιθετικό με τις καλύτερες στιγμές του και τον... Θεό Ποσειδώνα
Ο Τάσος Δουβίκας έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και τη φετινή σεζόν με την φανέλα της Κόμο μετρώντας με τρία γκολ σε έξι επίσημους αγώνες στη Serie A και το Champions League.
H μεταγραφή του στην Ιταλία τον Φλεβάρη του 2025 έναντι 14 εκατ. από την Θέλτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε προκαλέσει κάποιον τεράστια ενθουσιασμό στους φίλους της ιταλικής ομάδας που δεν ήξεραν και πολλά πράγματα για τον Δουβίκα.
Ωστόσο πολύ γρήγορα το ερωτηματικό που υπήρχε γύρω από το όνομα του Έλληνα άσου μετατράπηκε σε... θαυμαστικό, καθώς βοήθησε σημαντικά το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγκας να ολοκληρώσει εντυπωσιακά την περσινή σεζόν με 17 γκολ και τρεις ασίστ.
Έτσι απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Champions League όπου ξεκίνησε με το επιβλητικό 4-1 επί της Λειψίας...
Ο Δουβίκας όλες τις προηγούμενες ημέρες έλειπε με την Εθνική μας ομάδα και στην επιστροφή του οι άνθρωποι της Κόμο τον υποδέχθηκαν με μία επική ανάρτηση που γράφει: «The Poseidon of Lake Como: Tasos Douvikas».
H μεταγραφή του στην Ιταλία τον Φλεβάρη του 2025 έναντι 14 εκατ. από την Θέλτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε προκαλέσει κάποιον τεράστια ενθουσιασμό στους φίλους της ιταλικής ομάδας που δεν ήξεραν και πολλά πράγματα για τον Δουβίκα.
Ωστόσο πολύ γρήγορα το ερωτηματικό που υπήρχε γύρω από το όνομα του Έλληνα άσου μετατράπηκε σε... θαυμαστικό, καθώς βοήθησε σημαντικά το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγκας να ολοκληρώσει εντυπωσιακά την περσινή σεζόν με 17 γκολ και τρεις ασίστ.
Έτσι απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Champions League όπου ξεκίνησε με το επιβλητικό 4-1 επί της Λειψίας...
Ο Δουβίκας όλες τις προηγούμενες ημέρες έλειπε με την Εθνική μας ομάδα και στην επιστροφή του οι άνθρωποι της Κόμο τον υποδέχθηκαν με μία επική ανάρτηση που γράφει: «The Poseidon of Lake Como: Tasos Douvikas».
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