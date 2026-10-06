«Ωρα για δάκρυα, αγάπη μου»: Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μέσι σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπενίν

«Ωρα για δάκρυα, αγάπη μου»: Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μέσι σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά

Σε ρυθμούς Λιονέλ Μέσι κινείται σήμερα η Αργεντινή για μια ακόμα φορά καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Pulga θα αγωνιστεί για τελευταία φορά για την Αλμπισελέστε σε αγώνα απέναντι... στο Μπενίν

«Ωρα για δάκρυα, αγάπη μου»: Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μέσι σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η Αργεντινή ετοιμάζεται για μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά βραδιές στην ποδοσφαιρική ιστορία της. Τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00), στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ», ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της «Αλμπισελέστε», στο φιλικό απέναντι στο Μπενίν, κλείνοντας μια διαδρομή 21 ετών με την εθνική ομάδα.

Στην Αργεντινή, το παιχνίδι έχει περάσει ήδη σε δεύτερη μοίρα. Το ενδιαφέρον στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στο μεγάλο «αντίο» του ανθρώπου που συνδέθηκε όσο ελάχιστοι με τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας και που οδήγησε την εθνική ομάδα στην κορυφή του κόσμου.

Το κλίμα αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πρωτοσέλιδο της «Olé». Με τίτλο «A lagrimear, mi amor» - «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου» - η αργεντίνικη εφημερίδα επιχειρεί να συμπυκνώσει σε λίγες λέξεις όλο το συναίσθημα που συνοδεύει την τελευταία παράσταση του Μέσι.

«Ωρα για δάκρυα, αγάπη μου»: Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μέσι σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά


«Αυτός που μας έκανε να χαμογελάσουμε περισσότερο με την Εθνική Αργεντινής, σήμερα θα μας συγκινήσει και θα μας κάνει να κλάψουμε όπως ποτέ», γράφει χαρακτηριστικά η «Olé», συνοδεύοντας τη φράση με μία εικόνα του Μέσι να φορά τη φανέλα της εθνικής και ένα γραφικό δάκρυ να κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο.

Μια ολόκληρη χώρα ετοιμάζεται για το «αντίο»

Περισσότεροι από 85.000 φίλαθλοι αναμένεται να γεμίσουν το «Μονουμεντάλ», σε μία βραδιά που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη διεθνή αγώνα. Μουσική, ειδικά σόου, drones, πυροτεχνήματα και μία ξεχωριστή τελετή μετά το τελευταίο σφύριγμα συνθέτουν το σκηνικό που έχει προετοιμαστεί για τον αποχαιρετισμό του αρχηγού.

Η «La Nación» στέκεται στον ιστορικό χαρακτήρα της στιγμής, τονίζοντας ότι με την αποχώρηση του Μέσι «κλείνει μία εποχή», έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες παρουσίας του στην εθνική ομάδα. Ανάλογο είναι το κλίμα και στο «Infobae», που παρουσιάζει την αναμέτρηση σχεδόν ως εθνική γιορτή, ενώ η «Clarín» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία παλιών συμπαικτών του Μέσι.
Κλείσιμο


Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής απηύθυνε πρόσκληση στους 25 ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, με τη βραδιά να παίρνει και τον χαρακτήρα μιας μεγάλης επανένωσης της γενιάς που έγραψε ιστορία.

Στο γήπεδο θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ποδοσφαιριστές με τους οποίους ο Μέσι μοιράστηκε τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας του με την Αργεντινή: την κατάκτηση του Copa América, το Finalissima και φυσικά το Μουντιάλ του Κατάρ.


«Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν»

Ο ίδιος ο Μέσι έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στη βραδιά με το μήνυμα που δημοσίευσε μετά την τελευταία του προπόνηση με την εθνική ομάδα. «Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την προπόνηση.

Σε μία από αυτές εμφανίζεται μαζί με όλους τους συμπαίκτες του, τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, εργαζομένους της ομοσπονδίας και τον πρόεδρο της AFA, Κλαούντιο Τάπια. Μετά την προπόνηση, ο Μέσι παρέθεσε επίσης δείπνο στους συμπαίκτες του, σε μία ακόμη ιδιαίτερη στιγμή πριν από το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)



Στο φιλικό έχουν κληθεί ειδικά και αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν συνδεθεί στενά μαζί του στην εθνική ομάδα, μεταξύ των οποίων ο Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος έχει επίσης ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Αργεντινή, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ και ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο. Εκτός απροόπτου, ο Μέσι αναμένεται να αγωνιστεί και στα 90 λεπτά απέναντι στο Μπενίν, ώστε να αποχαιρετήσει τον κόσμο της Αργεντινής μέσα στον αγωνιστικό χώρο.


«Το τελευταίο τάνγκο»

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και το βίντεο του TyC Sports για το τέλος της διαδρομής του Μέσι, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Το τελευταίο τάνγκο». Μέσα σε λίγα λεπτά περνούν μπροστά από τα μάτια των φιλάθλων όλες οι στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του με την εθνική ομάδα.

Από το επεισοδιακό ντεμπούτο του, που συνοδεύτηκε από αποβολή, και το πρώτο του γκολ με την «Αλμπισελέστε», μέχρι τις απογοητεύσεις στους τελικούς του Copa América, τα δάκρυα, τις αμφισβητήσεις και τελικά τη δικαίωση. Την κατάκτηση του Copa América μέσα στο Μαρακανά, το Finalissima και, πάνω απ' όλα, τη στιγμή που σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον ουρανό του Κατάρ το 2022.


Το παιχνίδι Αργεντινή - Μπενίν θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 02:00.


Στο Ροζάριο τοποθέτησαν μία γιγάντια φανέλα 30 μέτρων

Στο Ροζάριο, στον τόπο καταγωγής του τοποθετήθηκε μία τεράστια φανέλα 30 μέτρων με τον εμβληματικό αριθμό 10.

Αναλυτικά το μήνυμα στη μεγάλη φανέλα του Μέσι: «Σε ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Μας έδωσες τα πάντα. Μας έκανες να πιστέψουμε ξανά, να ονειρευτούμε το αδύνατο και μας χάρισες αξέχαστες στιγμές που θα μας μείνουν για το υπόλοιπο της ζωής μας. Τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι να σε αφήσουμε να φύγεις, αλλά θα σε ακολουθήσουμε όπου κι αν πας».

7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της μετακίνησης

Η αυτοκίνηση αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όμως η μεγαλύτερη επανάσταση δεν είναι ένα καλύτερο αυτοκίνητο αλλά ένας κόσμος που το χρειάζεται λιγότερο. Και εντελώς διαφορετικό.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης