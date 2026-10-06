«Ωρα για δάκρυα, αγάπη μου»: Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μέσι σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά



«Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)



«Το τελευταίο τάνγκο»



Στο Ροζάριο τοποθέτησαν μία γιγάντια φανέλα 30 μέτρων

Ο ίδιος ο Μέσι έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στη βραδιά με το μήνυμα που δημοσίευσε μετά την τελευταία του προπόνηση με την εθνική ομάδα. «Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την προπόνηση.Σε μία από αυτές εμφανίζεται μαζί με όλους τους συμπαίκτες του, τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, εργαζομένους της ομοσπονδίας και τον πρόεδρο της AFA, Κλαούντιο Τάπια. Μετά την προπόνηση, ο Μέσι παρέθεσε επίσης δείπνο στους συμπαίκτες του, σε μία ακόμη ιδιαίτερη στιγμή πριν από το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο.Στο φιλικό έχουν κληθεί ειδικά και αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν συνδεθεί στενά μαζί του στην εθνική ομάδα, μεταξύ των οποίων ο Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος έχει επίσης ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Αργεντινή, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ και ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο. Εκτός απροόπτου, ο Μέσι αναμένεται να αγωνιστεί και στα 90 λεπτά απέναντι στο Μπενίν, ώστε να αποχαιρετήσει τον κόσμο της Αργεντινής μέσα στον αγωνιστικό χώρο.Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και το βίντεο του TyC Sports για το τέλος της διαδρομής του Μέσι, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Το τελευταίο τάνγκο». Μέσα σε λίγα λεπτά περνούν μπροστά από τα μάτια των φιλάθλων όλες οι στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του με την εθνική ομάδα.Από το επεισοδιακό ντεμπούτο του, που συνοδεύτηκε από αποβολή, και το πρώτο του γκολ με την «Αλμπισελέστε», μέχρι τις απογοητεύσεις στους τελικούς του Copa América, τα δάκρυα, τις αμφισβητήσεις και τελικά τη δικαίωση. Την κατάκτηση του Copa América μέσα στο Μαρακανά, το Finalissima και, πάνω απ' όλα, τη στιγμή που σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον ουρανό του Κατάρ το 2022.Το παιχνίδι Αργεντινή - Μπενίν θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 02:00.Στο Ροζάριο, στον τόπο καταγωγής του τοποθετήθηκε μία τεράστια φανέλα 30 μέτρων με τον εμβληματικό αριθμό 10.Αναλυτικά το μήνυμα στη μεγάλη φανέλα του Μέσι: «Σε ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Μας έδωσες τα πάντα. Μας έκανες να πιστέψουμε ξανά, να ονειρευτούμε το αδύνατο και μας χάρισες αξέχαστες στιγμές που θα μας μείνουν για το υπόλοιπο της ζωής μας. Τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι να σε αφήσουμε να φύγεις, αλλά θα σε ακολουθήσουμε όπου κι αν πας».