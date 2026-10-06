«Ωρα για δάκρυα, αγάπη μου»: Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μέσι σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά
Σε ρυθμούς Λιονέλ Μέσι κινείται σήμερα η Αργεντινή για μια ακόμα φορά καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Pulga θα αγωνιστεί για τελευταία φορά για την Αλμπισελέστε σε αγώνα απέναντι... στο Μπενίν
Στην Αργεντινή, το παιχνίδι έχει περάσει ήδη σε δεύτερη μοίρα. Το ενδιαφέρον στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στο μεγάλο «αντίο» του ανθρώπου που συνδέθηκε όσο ελάχιστοι με τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας και που οδήγησε την εθνική ομάδα στην κορυφή του κόσμου.
Το κλίμα αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πρωτοσέλιδο της «Olé». Με τίτλο «A lagrimear, mi amor» - «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου» - η αργεντίνικη εφημερίδα επιχειρεί να συμπυκνώσει σε λίγες λέξεις όλο το συναίσθημα που συνοδεύει την τελευταία παράσταση του Μέσι.
«Αυτός που μας έκανε να χαμογελάσουμε περισσότερο με την Εθνική Αργεντινής, σήμερα θα μας συγκινήσει και θα μας κάνει να κλάψουμε όπως ποτέ», γράφει χαρακτηριστικά η «Olé», συνοδεύοντας τη φράση με μία εικόνα του Μέσι να φορά τη φανέλα της εθνικής και ένα γραφικό δάκρυ να κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο.
Μια ολόκληρη χώρα ετοιμάζεται για το «αντίο»Περισσότεροι από 85.000 φίλαθλοι αναμένεται να γεμίσουν το «Μονουμεντάλ», σε μία βραδιά που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη διεθνή αγώνα. Μουσική, ειδικά σόου, drones, πυροτεχνήματα και μία ξεχωριστή τελετή μετά το τελευταίο σφύριγμα συνθέτουν το σκηνικό που έχει προετοιμαστεί για τον αποχαιρετισμό του αρχηγού.
Η «La Nación» στέκεται στον ιστορικό χαρακτήρα της στιγμής, τονίζοντας ότι με την αποχώρηση του Μέσι «κλείνει μία εποχή», έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες παρουσίας του στην εθνική ομάδα. Ανάλογο είναι το κλίμα και στο «Infobae», που παρουσιάζει την αναμέτρηση σχεδόν ως εθνική γιορτή, ενώ η «Clarín» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία παλιών συμπαικτών του Μέσι.
Hay historias que no terminan cuando termina un Mundial.— LA NACION (@LANACION) October 6, 2026
INMORTAL recorre el último Mundial de Lionel Messi con la Selección Argentina: los partidos, las emociones, los protagonistas y esos momentos que quedaron para siempre.
Una historia sobre Messi. Sobre la Selección. Sobre… pic.twitter.com/T078XlKEmo
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής απηύθυνε πρόσκληση στους 25 ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, με τη βραδιά να παίρνει και τον χαρακτήρα μιας μεγάλης επανένωσης της γενιάς που έγραψε ιστορία.
Στο γήπεδο θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ποδοσφαιριστές με τους οποίους ο Μέσι μοιράστηκε τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας του με την Αργεντινή: την κατάκτηση του Copa América, το Finalissima και φυσικά το Μουντιάλ του Κατάρ.
Ο ίδιος ο Μέσι έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στη βραδιά με το μήνυμα που δημοσίευσε μετά την τελευταία του προπόνηση με την εθνική ομάδα. «Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την προπόνηση.
«Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν»
Σε μία από αυτές εμφανίζεται μαζί με όλους τους συμπαίκτες του, τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, εργαζομένους της ομοσπονδίας και τον πρόεδρο της AFA, Κλαούντιο Τάπια. Μετά την προπόνηση, ο Μέσι παρέθεσε επίσης δείπνο στους συμπαίκτες του, σε μία ακόμη ιδιαίτερη στιγμή πριν από το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο.
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Στο φιλικό έχουν κληθεί ειδικά και αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν συνδεθεί στενά μαζί του στην εθνική ομάδα, μεταξύ των οποίων ο Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος έχει επίσης ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Αργεντινή, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ και ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο. Εκτός απροόπτου, ο Μέσι αναμένεται να αγωνιστεί και στα 90 λεπτά απέναντι στο Μπενίν, ώστε να αποχαιρετήσει τον κόσμο της Αργεντινής μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και το βίντεο του TyC Sports για το τέλος της διαδρομής του Μέσι, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Το τελευταίο τάνγκο». Μέσα σε λίγα λεπτά περνούν μπροστά από τα μάτια των φιλάθλων όλες οι στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του με την εθνική ομάδα.
«Το τελευταίο τάνγκο»
Από το επεισοδιακό ντεμπούτο του, που συνοδεύτηκε από αποβολή, και το πρώτο του γκολ με την «Αλμπισελέστε», μέχρι τις απογοητεύσεις στους τελικούς του Copa América, τα δάκρυα, τις αμφισβητήσεις και τελικά τη δικαίωση. Την κατάκτηση του Copa América μέσα στο Μαρακανά, το Finalissima και, πάνω απ' όλα, τη στιγμή που σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον ουρανό του Κατάρ το 2022.
🔜 EL ÚLTIMO TANGO 🥺💔 pic.twitter.com/lR1aQmTV7t— TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2026
Το παιχνίδι Αργεντινή - Μπενίν θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 02:00.
Στο Ροζάριο, στον τόπο καταγωγής του τοποθετήθηκε μία τεράστια φανέλα 30 μέτρων με τον εμβληματικό αριθμό 10.
Στο Ροζάριο τοποθέτησαν μία γιγάντια φανέλα 30 μέτρων
Αναλυτικά το μήνυμα στη μεγάλη φανέλα του Μέσι: «Σε ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Μας έδωσες τα πάντα. Μας έκανες να πιστέψουμε ξανά, να ονειρευτούμε το αδύνατο και μας χάρισες αξέχαστες στιγμές που θα μας μείνουν για το υπόλοιπο της ζωής μας. Τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι να σε αφήσουμε να φύγεις, αλλά θα σε ακολουθήσουμε όπου κι αν πας».
👕🇦🇷 UNA CAMISETA GIGANTE A LOS PIES DEL MONUMENTO— De12a14 (@De12a14) October 5, 2026
“GRACIAS ETERNAS”: la camiseta más grande del mundo ya se luce frente al Monumento a la Bandera.
🇫🇷 Turistas franceses se acercaron para conocer la enorme camiseta de Leo. “A los franceses que nos gusta el fútbol, nos gusta… pic.twitter.com/A6VK6Z5MnT
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