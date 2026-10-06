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Euroleague: Το τελεσίγραφο του NBA, ο δεύτερος όρος που έθεσε και πως επηρεάζονται ΠΑΟΚ και Άρης
Euroleague: Το τελεσίγραφο του NBA, ο δεύτερος όρος που έθεσε και πως επηρεάζονται ΠΑΟΚ και Άρης
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση των ομάδων - μετόχων της Euroleague, αλλά σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η Gazzetta Dello Sport τα δεδομένα έχουν αλλάξει
Από το μεσημέρι της Δευτέρας η ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ (σε συλλογικό επίπεδο) βρίσκεται στο Τσερνόμπιο στις όχθες της λίμνης Κόμο, όπου όλοι περιμένουν με αγωνία τις αποφάσεις που θα παρθούν.
Μέχρι χθες το βράδυ η εικόνα που υπήρχε ήταν ότι σήμερα (Τρίτη, 6/10) το πρώτο που θα ξεκαθάριζε ήταν οι 8 ομάδες που θα πάρουν άδειες franchise για να εισέλθουν στη διοργάνωση, ενώ η πρόταση εξαγοράς (ή απορρόφησης) της Euroleague από το NBA ήταν πιο πίσω στην... ιεράρχηση των θεμάτων.
Ωστόσο όπως αποκαλύπτει η ιταλική Gazzetta Dello Sport η πρόταση του NBA είναι πιεστική ως προς τον χρόνο καθώς η αμερικανική λίγκα έχει δώσει διορία έως σήμερα!
Ουσιαστικά είναι ένα τελεσίγραφο προς τις ομάδες της Euroleague, από τις οποίες επίσης ζητά να μην προχωρήσουν σε καμία επέκταση των ομάδων, άρα να ακυρώσουν τη διαδικασία ανάθεση 8 νέων franchise.
Κι αυτό γιατί το NBA Europe έχει στηθεί περίπου με το format της τωρινής Euroleague που έχει 13 συλλόγους (Ολίμπια Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Εφές Ιστανμπούλ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις Κάουνας συν την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που τελεί υπό αναστολή). Η αμερικανική έκδοση περιλαμβάνει 12 ομάδες με μόνιμες άδειες και τέσσερις που θα προκύπτουν από τα πρωταθλήματα και μια προκριματική διαδικασία.
Την ίδια ώρα 13 ομάδες έχουν καταθέσει επίσημα φάκελλο στην Euroleague διεκδικώντας μία από τις οκτώ νέες άδειες, σε μία πολύμνη διαδικασία την οποία πολύ εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί έτσι απλά να ακυρώσεις.
Ανάμεσα στις 13 ομάδες που διεκδικούν μια θέα στην διευρυμένη Euroleague είναι και οι ΠΑΟΚ, Άρης οι οποίοι λογικό είναι να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας τις εξελίξεις.
Μέχρι χθες το βράδυ η εικόνα που υπήρχε ήταν ότι σήμερα (Τρίτη, 6/10) το πρώτο που θα ξεκαθάριζε ήταν οι 8 ομάδες που θα πάρουν άδειες franchise για να εισέλθουν στη διοργάνωση, ενώ η πρόταση εξαγοράς (ή απορρόφησης) της Euroleague από το NBA ήταν πιο πίσω στην... ιεράρχηση των θεμάτων.
Ωστόσο όπως αποκαλύπτει η ιταλική Gazzetta Dello Sport η πρόταση του NBA είναι πιεστική ως προς τον χρόνο καθώς η αμερικανική λίγκα έχει δώσει διορία έως σήμερα!
Ουσιαστικά είναι ένα τελεσίγραφο προς τις ομάδες της Euroleague, από τις οποίες επίσης ζητά να μην προχωρήσουν σε καμία επέκταση των ομάδων, άρα να ακυρώσουν τη διαδικασία ανάθεση 8 νέων franchise.
Κι αυτό γιατί το NBA Europe έχει στηθεί περίπου με το format της τωρινής Euroleague που έχει 13 συλλόγους (Ολίμπια Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Εφές Ιστανμπούλ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις Κάουνας συν την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που τελεί υπό αναστολή). Η αμερικανική έκδοση περιλαμβάνει 12 ομάδες με μόνιμες άδειες και τέσσερις που θα προκύπτουν από τα πρωταθλήματα και μια προκριματική διαδικασία.
Την ίδια ώρα 13 ομάδες έχουν καταθέσει επίσημα φάκελλο στην Euroleague διεκδικώντας μία από τις οκτώ νέες άδειες, σε μία πολύμνη διαδικασία την οποία πολύ εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί έτσι απλά να ακυρώσεις.
Ανάμεσα στις 13 ομάδες που διεκδικούν μια θέα στην διευρυμένη Euroleague είναι και οι ΠΑΟΚ, Άρης οι οποίοι λογικό είναι να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας τις εξελίξεις.
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