Σπανούλης: Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο και πίεση, απαιτώ συγκέντρωση και πάθος

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Τι δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός εν όψει του αυριανού (7/10) αγώνα με τη Μπούργκος στη Θεσσαλονίκη
Ο Άρης θέλει να κάνει το 2χ2 στο EuroCup όπου ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη επί της Λεμάν και αύριο υποδέχεται την ισπανική Μπούργκος με τον Βασίλη Σπανούλη
να δείχνει ότι δεν έχει... ξεπεράσει την ήττα και την κακή εμφάνιση της ομάδας του στην Καρδίτσα.
«Πρέπει να είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Μετά την καλή εμφάνιση με τη Λε Μαν, για τρία δεκάλεπτα, παρουσιάστηκε σωστοί στην Καρδίτσα αλλά μετά παίξαμε αλαζονικά και το πληρώσαμε. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι. Πολύ σημαντικό. Το πρώτο στο γήπεδο μας. Είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα. Υπάρχει ελπίδα, όραμα, πάθος αλλά δεν τα μετουσιώσαμε μέσα στο ματς. Η χρονιά είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει απογοήτευση. Είναι ολοκαίνουργια ομάδα. Ολα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο», είπε.
Εκεί ρωτήθηκε για το sold out στο Παλέ αλλά και την παρουσία τόσο του Νίκου Γκάλη όσο και του Ρίτσαρντ Σιάο. «Πάντα έχουμε κίνητρο. Σίγουρα με τον Γκάλη και τον ιδιοκτήτη και τα sold out, δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στην ομάδα. Δεν υπάρχει μεγάλη χωρίς κόσμο και πίεση. Πρέπει με αυτή να μάθουν να παίζουν τα παιδιά και να τη διαχειρίζονται», είπε και επανήλθε στον αγώνα με την Καρδίτσα. «Στην Καρδίτσα είχαμε τόσο κόσμο… Κάναμε μια δυνατή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι και τελείωσε. Θα είναι μάθημα για εμάς. Ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Το αναλύσαμε και είμαστε έτοιμοι. Είναι μία ισπανική ταλαντούχα ομάδα. Όχι τόσο αθλητική. Έχει τον Στιούαρτ στον οποίο στηρίζεται».
Ο προπονητής του Άρη σημείωσε ότι ο Στέφαν Γιόβιτς δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. «Είναι αρκετά πίσω, δεν είναι έτοιμος ακόμη», απάντησε και ρωτήθηκε για το στοιχείο που θα ήθελε να δει στην ομάδα του στον αγώνα με την Μπούργκος. «Δεν είναι στατιστικό αλλά τα παιδιά να παίξουμε αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Για αυτό και κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια και στα κεφάλια μας. Δεν μου άρεσε καθόλου. Όταν πας στο ματς δίχως πνευματική συγκέντρωση, είναι δύσκολο να το γυρίσεις. Απαιτώ συγκέντρωση, κίνητρο και πάθος διότι αυτά πρεσβεύει ο σύλλογος».
να δείχνει ότι δεν έχει... ξεπεράσει την ήττα και την κακή εμφάνιση της ομάδας του στην Καρδίτσα.
«Πρέπει να είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Μετά την καλή εμφάνιση με τη Λε Μαν, για τρία δεκάλεπτα, παρουσιάστηκε σωστοί στην Καρδίτσα αλλά μετά παίξαμε αλαζονικά και το πληρώσαμε. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι. Πολύ σημαντικό. Το πρώτο στο γήπεδο μας. Είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα. Υπάρχει ελπίδα, όραμα, πάθος αλλά δεν τα μετουσιώσαμε μέσα στο ματς. Η χρονιά είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει απογοήτευση. Είναι ολοκαίνουργια ομάδα. Ολα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο», είπε.
Εκεί ρωτήθηκε για το sold out στο Παλέ αλλά και την παρουσία τόσο του Νίκου Γκάλη όσο και του Ρίτσαρντ Σιάο. «Πάντα έχουμε κίνητρο. Σίγουρα με τον Γκάλη και τον ιδιοκτήτη και τα sold out, δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στην ομάδα. Δεν υπάρχει μεγάλη χωρίς κόσμο και πίεση. Πρέπει με αυτή να μάθουν να παίζουν τα παιδιά και να τη διαχειρίζονται», είπε και επανήλθε στον αγώνα με την Καρδίτσα. «Στην Καρδίτσα είχαμε τόσο κόσμο… Κάναμε μια δυνατή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι και τελείωσε. Θα είναι μάθημα για εμάς. Ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Το αναλύσαμε και είμαστε έτοιμοι. Είναι μία ισπανική ταλαντούχα ομάδα. Όχι τόσο αθλητική. Έχει τον Στιούαρτ στον οποίο στηρίζεται».
Ο προπονητής του Άρη σημείωσε ότι ο Στέφαν Γιόβιτς δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. «Είναι αρκετά πίσω, δεν είναι έτοιμος ακόμη», απάντησε και ρωτήθηκε για το στοιχείο που θα ήθελε να δει στην ομάδα του στον αγώνα με την Μπούργκος. «Δεν είναι στατιστικό αλλά τα παιδιά να παίξουμε αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Για αυτό και κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια και στα κεφάλια μας. Δεν μου άρεσε καθόλου. Όταν πας στο ματς δίχως πνευματική συγκέντρωση, είναι δύσκολο να το γυρίσεις. Απαιτώ συγκέντρωση, κίνητρο και πάθος διότι αυτά πρεσβεύει ο σύλλογος».
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