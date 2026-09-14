Serie A: Ασταμάτητη η Κόμο του Δουβίκα 2-1 την Πάρμα, στην κορυφή Ρόμα και Ίντερ, δείτε τα γκολ
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Serie A Ρόμα ΄Ιντερ Κόμο Τάσος Δουβίκας

Serie A: Ασταμάτητη η Κόμο του Δουβίκα 2-1 την Πάρμα, στην κορυφή Ρόμα και Ίντερ, δείτε τα γκολ

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός μπήκε αλλαγή στη νίκη της ομάδας του Φάμπρεγας, 2-0 η Ρόμα την Τορίνο εκτός έδρας, 5-3 η Ίντερ με ανατροπή την Ουντινέζε

Serie A: Ασταμάτητη η Κόμο του Δουβίκα 2-1 την Πάρμα, στην κορυφή Ρόμα και Ίντερ, δείτε τα γκολ
Πολλά γκολ είχαν τα παιχνίδια με τα οποία έκλεισε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Serie A. 

Η Κόμο συνέχισε την εξαιρετική και αήττητη πορεία της με νίκη 2-1 επί της Πάρμα. Ο Τάσος Δουβίκας μπήκε αλλαγή στο 63', λίγο έλειψε να σκοράρει στο 83' από κοντά και στην εξέλιξη της φάσης ο Μπρούνο έκανε το 2-0. 

Στην κορυφή παρέμειναν συγκάτοικοι Ρόμα και Ίντερ. Οι Ρωμαίοι με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στον πάγκο, κέρδισαν 2-0 την Τορίνο εκτός έδρας. 

Στο Μιλάνο, η Ίντερ νίκησε και πάλι, όπως με τη Νάπολι, με ανατροπή 5-3 την Ουντινέζε. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο 16', γύρισε το παιχνίδι, ήταν 2-2 από το ημίχρονο. 

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη Serie A

Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)


Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)


Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)


Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2 (41' Σκαμάκα - 19' Μεντί, 61'πέν. Μαλντίνι)

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Κλείσιμο

Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)

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Νάπολι-Μπολόνια 1-0 (66' Λομπότκα)

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Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)

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Κόμο-Πάρμα 2-1 (23' Ραμόν, 83' Καΐκι - 90'+2 Ρομέρο)


Τορίνο-Ρόμα 0-2 (40' Μάλεν, 90'+3 Πισίλι)  

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Ίντερ-Ουντινέζε 5-3 (Αουγκούστο 26', Μπαρέλα 35', Τουράμ 57', Εσπόζιτο 67', Μπονί 79' - Αμπανκάου 9', Εκέλενκαμπ 16', Γκουέιγ 90+1') 



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ρόμα 12
Ίντερ 12
Κόμο 10
Λάτσιο 10
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Φροζινόνε 7
Γιουβέντους 7
Σασουόλο 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4
Τορίνο 3
Φιορεντίνα 3
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0

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