Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Serie A: Ασταμάτητη η Κόμο του Δουβίκα 2-1 την Πάρμα, στην κορυφή Ρόμα και Ίντερ, δείτε τα γκολ
Serie A: Ασταμάτητη η Κόμο του Δουβίκα 2-1 την Πάρμα, στην κορυφή Ρόμα και Ίντερ, δείτε τα γκολ
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός μπήκε αλλαγή στη νίκη της ομάδας του Φάμπρεγας, 2-0 η Ρόμα την Τορίνο εκτός έδρας, 5-3 η Ίντερ με ανατροπή την Ουντινέζε
Πολλά γκολ είχαν τα παιχνίδια με τα οποία έκλεισε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Serie A.
Η Κόμο συνέχισε την εξαιρετική και αήττητη πορεία της με νίκη 2-1 επί της Πάρμα. Ο Τάσος Δουβίκας μπήκε αλλαγή στο 63', λίγο έλειψε να σκοράρει στο 83' από κοντά και στην εξέλιξη της φάσης ο Μπρούνο έκανε το 2-0.
Στην κορυφή παρέμειναν συγκάτοικοι Ρόμα και Ίντερ. Οι Ρωμαίοι με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στον πάγκο, κέρδισαν 2-0 την Τορίνο εκτός έδρας.
Στο Μιλάνο, η Ίντερ νίκησε και πάλι, όπως με τη Νάπολι, με ανατροπή 5-3 την Ουντινέζε. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο 16', γύρισε το παιχνίδι, ήταν 2-2 από το ημίχρονο.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη Serie A
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2 (41' Σκαμάκα - 19' Μεντί, 61'πέν. Μαλντίνι)
Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)
Η Κόμο συνέχισε την εξαιρετική και αήττητη πορεία της με νίκη 2-1 επί της Πάρμα. Ο Τάσος Δουβίκας μπήκε αλλαγή στο 63', λίγο έλειψε να σκοράρει στο 83' από κοντά και στην εξέλιξη της φάσης ο Μπρούνο έκανε το 2-0.
Στην κορυφή παρέμειναν συγκάτοικοι Ρόμα και Ίντερ. Οι Ρωμαίοι με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στον πάγκο, κέρδισαν 2-0 την Τορίνο εκτός έδρας.
Στο Μιλάνο, η Ίντερ νίκησε και πάλι, όπως με τη Νάπολι, με ανατροπή 5-3 την Ουντινέζε. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο 16', γύρισε το παιχνίδι, ήταν 2-2 από το ημίχρονο.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη Serie A
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2 (41' Σκαμάκα - 19' Μεντί, 61'πέν. Μαλντίνι)
Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)
Νάπολι-Μπολόνια 1-0 (66' Λομπότκα)
Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)
Κόμο-Πάρμα 2-1 (23' Ραμόν, 83' Καΐκι - 90'+2 Ρομέρο)
Τορίνο-Ρόμα 0-2 (40' Μάλεν, 90'+3 Πισίλι)
Ίντερ-Ουντινέζε 5-3 (Αουγκούστο 26', Μπαρέλα 35', Τουράμ 57', Εσπόζιτο 67', Μπονί 79' - Αμπανκάου 9', Εκέλενκαμπ 16', Γκουέιγ 90+1')
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρόμα 12
Ίντερ 12
Κόμο 10
Λάτσιο 10
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Φροζινόνε 7
Γιουβέντους 7
Σασουόλο 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4
Τορίνο 3
Φιορεντίνα 3
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0
Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)
Κόμο-Πάρμα 2-1 (23' Ραμόν, 83' Καΐκι - 90'+2 Ρομέρο)
Τορίνο-Ρόμα 0-2 (40' Μάλεν, 90'+3 Πισίλι)
Ίντερ-Ουντινέζε 5-3 (Αουγκούστο 26', Μπαρέλα 35', Τουράμ 57', Εσπόζιτο 67', Μπονί 79' - Αμπανκάου 9', Εκέλενκαμπ 16', Γκουέιγ 90+1')
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρόμα 12
Ίντερ 12
Κόμο 10
Λάτσιο 10
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Φροζινόνε 7
Γιουβέντους 7
Σασουόλο 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4
Τορίνο 3
Φιορεντίνα 3
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0
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