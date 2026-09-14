Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Σαλάχ-Εντίν, δείτε βίντεο
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Σαλάχ-Εντίν, δείτε βίντεο
Ο 24χρονος Μαροκινός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Ρόμα, θα φοράει τη φανέλα με το Νο5
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν.
Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ αποκτήθηκε από τη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού για τη σεζόν που τρέχει. Ο Σαλάχ-Εντίν θα φορά τη φανέλα με το Νο5.
Βρέθηκε την Κυριακή (13/9) στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρακολούθησε από κοντά τον Παναθηναϊκό να κερδίζει 3-0 τον Παναιτωλικό και να βρίσκεται πλέον μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα.
Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Άλκμααρ και από εκεί, τρία χρόνια αργότερα μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ.
Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τον Αίαντα στο ολλανδικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22, ενώ τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Τβέντε, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επέστρεψε στον Άγιαξ, αλλά στα μισά της σεζόν 2023-24 η Τβέντε τον απέκτησε με μεταγραφή. Εκεί διέπρεψε για ενάμιση χρόνο με εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωθώντας τη Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2025 να δώσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο Ολίμπικο.
Τη σεζόν 2025-26 επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αϊντχόφεν, την οποία βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, προτού επιλέξει την Εθνική Μαρόκου. Στις 14 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μαρόκο σε αναμέτρηση με τη Μοζαμβίκη. Έπαιξε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε ενεργό ρόλο στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, καθώς αγωνίστηκε στα παιχνίδια με τη Βραζιλία, την Αϊτή, την Ολλανδία αλλά και στον προημιτελικό με τη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε ως βασικός.
Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».
Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ αποκτήθηκε από τη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού για τη σεζόν που τρέχει. Ο Σαλάχ-Εντίν θα φορά τη φανέλα με το Νο5.
Βρέθηκε την Κυριακή (13/9) στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρακολούθησε από κοντά τον Παναθηναϊκό να κερδίζει 3-0 τον Παναιτωλικό και να βρίσκεται πλέον μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα.
Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Άλκμααρ και από εκεί, τρία χρόνια αργότερα μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ.
Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τον Αίαντα στο ολλανδικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22, ενώ τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Τβέντε, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επέστρεψε στον Άγιαξ, αλλά στα μισά της σεζόν 2023-24 η Τβέντε τον απέκτησε με μεταγραφή. Εκεί διέπρεψε για ενάμιση χρόνο με εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωθώντας τη Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2025 να δώσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο Ολίμπικο.
Τη σεζόν 2025-26 επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αϊντχόφεν, την οποία βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, προτού επιλέξει την Εθνική Μαρόκου. Στις 14 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μαρόκο σε αναμέτρηση με τη Μοζαμβίκη. Έπαιξε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε ενεργό ρόλο στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, καθώς αγωνίστηκε στα παιχνίδια με τη Βραζιλία, την Αϊτή, την Ολλανδία αλλά και στον προημιτελικό με τη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε ως βασικός.
Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».
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