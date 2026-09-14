Superbet League 2: Ο Πανιώνιος έκανε το 2Χ2, σεφτέ ο Πανθρακικός, δείτε τα γκολ
Superbet League 2: Ο Πανιώνιος έκανε το 2Χ2, σεφτέ ο Πανθρακικός, δείτε τα γκολ
Οι κυανέρυθροι επικράτησαν 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη, ο Πανθρακικός νίκησε 2-0 τον ΠΑΟΚ Β'
Ο Πανιώνιος και ο Πανθρακικός πανηγύρισαν στα παιχνίδια με τα οποία έκλεισε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Superbet League 2.
Οι κυανέρυθροι έκαναν το 2Χ2 με τη νίκη τους στη Νέα Σμύρνη με 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το γκολ της νίκης πέτυχε με την εξαιρετική του κίνηση ο Μιγκέλ Ταβάρες στο 2'.
Ο Πανιώνιος έχασε κι άλλες ευκαιρίες κυρίως με τον Μάναλη ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν τις φάσεις για να ισοφαρίσουν με τους Προύντζο, Κυριακίδη.
Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Τσαντήλας (32′ λ.τ Μπαϊραμίδης), Μπαΐνοβιτς (87′ Στούπης), Ντίας, Πέττας (60΄Χατζηστραβός), Μούργος (32′ Χριστόπουλος), Μάναλης, Ταβάρες (60′ Μόρσεϊ).
Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Ντιαλόσι, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Άτσκα (87′ Κουλούρης), Καραμπέρης (50 Βοριαζίδης), Προύντζος (82′ Κεδίκογλου), Αθανασίου, Ντιόπ (59 Κυριακίδης), Λέο (82′ Καπρόφ).
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Πανθρακικός.
Η ομάδα της Κομοτηνής επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ Β. Στο 42' ο Πατρόνι με σουτ άνοιξε το σκορ και στο 87' ο Σαραντίδης με σουτ πέτυχε το τελικό 2-0.
Πανθρακικός: Σγούρης, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμ (90+1′ Παχούμης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (72′ Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (80′ Πεχλιβανόπουλος), Πατρόνι (72′ Παχούμης), Γκορντεζιάνι (72′ Σαραντίδης), Νότας.
ΠΑΟΚ Β': Νικολακούλης, Ντούνγκα, Κοσίδης (63′ Τσιότας), Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος (63′ Στύλος), Γκαλεάνο, Ελευθεριάδης, Μπέρδος (46′ Καραγκέα), Σιφναίος.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Μαρκό-Athens Kallithea 2-1
Οι κυανέρυθροι έκαναν το 2Χ2 με τη νίκη τους στη Νέα Σμύρνη με 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το γκολ της νίκης πέτυχε με την εξαιρετική του κίνηση ο Μιγκέλ Ταβάρες στο 2'.
Ο Πανιώνιος έχασε κι άλλες ευκαιρίες κυρίως με τον Μάναλη ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν τις φάσεις για να ισοφαρίσουν με τους Προύντζο, Κυριακίδη.
Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Τσαντήλας (32′ λ.τ Μπαϊραμίδης), Μπαΐνοβιτς (87′ Στούπης), Ντίας, Πέττας (60΄Χατζηστραβός), Μούργος (32′ Χριστόπουλος), Μάναλης, Ταβάρες (60′ Μόρσεϊ).
Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Ντιαλόσι, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Άτσκα (87′ Κουλούρης), Καραμπέρης (50 Βοριαζίδης), Προύντζος (82′ Κεδίκογλου), Αθανασίου, Ντιόπ (59 Κυριακίδης), Λέο (82′ Καπρόφ).
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Πανθρακικός.
Η ομάδα της Κομοτηνής επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ Β. Στο 42' ο Πατρόνι με σουτ άνοιξε το σκορ και στο 87' ο Σαραντίδης με σουτ πέτυχε το τελικό 2-0.
Πανθρακικός: Σγούρης, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμ (90+1′ Παχούμης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (72′ Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (80′ Πεχλιβανόπουλος), Πατρόνι (72′ Παχούμης), Γκορντεζιάνι (72′ Σαραντίδης), Νότας.
ΠΑΟΚ Β': Νικολακούλης, Ντούνγκα, Κοσίδης (63′ Τσιότας), Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος (63′ Στύλος), Γκαλεάνο, Ελευθεριάδης, Μπέρδος (46′ Καραγκέα), Σιφναίος.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Μαρκό-Athens Kallithea 2-1
ΑΕΛ-Ζάκυνθος 1-0
Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β' 1-2
Πανσερραϊκός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR 1-0
Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος 1-0
Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β' 2-0
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
1. Πανιώνιος 6
2. Μαρκό 6
3. Ελλάς Σύρου 4
4. ΑΕΛ 4
5. Νέστος Χρυσούπολης 4
6. Ολυμπιακός Β' 4
7. Πανθρακικός 4
8. Athens Kallithea 3
9. Πανσερραϊκός 3
10. ΠΑΟΚ Β' 1
11. Απόλλων Καλαμαριάς 1
13. Πύργος 1
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 1
15. Νίκη Βόλου 0
16. Αστέρας Β' Aktor 0
Τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής
Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος
Αστέρας Β' Aktor - Απόλλων Καλαμαριάς
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου
Athens Kallithea - Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός Β' - Μαρκό
Πύργος - ΑΕΛ
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου
ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β' 1-2
Πανσερραϊκός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR 1-0
Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος 1-0
Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β' 2-0
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
1. Πανιώνιος 6
2. Μαρκό 6
3. Ελλάς Σύρου 4
4. ΑΕΛ 4
5. Νέστος Χρυσούπολης 4
6. Ολυμπιακός Β' 4
7. Πανθρακικός 4
8. Athens Kallithea 3
9. Πανσερραϊκός 3
10. ΠΑΟΚ Β' 1
11. Απόλλων Καλαμαριάς 1
13. Πύργος 1
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 1
15. Νίκη Βόλου 0
16. Αστέρας Β' Aktor 0
Τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής
Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος
Αστέρας Β' Aktor - Απόλλων Καλαμαριάς
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου
Athens Kallithea - Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός Β' - Μαρκό
Πύργος - ΑΕΛ
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου
ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης
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