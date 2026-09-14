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Ο Γερμανός Όσμερς θα σφυρίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια
SPORTS
Ολυμπιακός Europa League Χαρμ Όσμερς

Ο Γερμανός Όσμερς θα σφυρίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια

Ο 41χρονος διαιτητής έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας για να σφυρίξει ντέρμπι του Ελληνικού πρωταθλήματος

Ο Γερμανός Όσμερς θα σφυρίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια
Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια την Τετάρτη (16/9, 22:00) στο Καραϊσκάκη. 

Θα είναι το πρώτο φετινό ματς των ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa League, που κάνει πρεμιέρα αυτήν την εβδομάδα. 

Ο 41χρονος διαιτητής είναι γνώριμος στο Ελληνικό κοινό, καθώς έχει έρθει αρκετές φορές να σφυρίξει ντέρμπι για τη Stoiximan Super League.  

Βοηθοί του Όσμερς θα είναι οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτζ. Τέταρτος θα είναι ο Φλόριαν Έξνερ και στο VAR ο Σέρεν Στορκς με AVAR τον Πασκάλ Μίλερ, επίσης από τη Γερμανία.

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