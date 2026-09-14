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Άντζελα Δημητρίου, Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου πήγαν τα ξημερώματα στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη
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Γιώργος Μαζωνάκης Αγρυπνία Άννα Βίσση Έλλη Κοκκίνου Άντζελα Δημητρίου

Άντζελα Δημητρίου, Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου πήγαν τα ξημερώματα στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στην «παλιά γειτονιά» του τραγουδιστή για να τον τιμήσει - Ανάμεσά τους τραγουδιστές και ηθοποιοί

Άντζελα Δημητρίου, Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου πήγαν τα ξημερώματα στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Λαϊκή αγρυπνία προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την κηδεία του τραγουδιστή.

Από νωρίς το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στην «παλιά γειτονιά» του Γιώργου Μαζωνάκη, με θαυμαστές του από διάφορες πόλεις και σημεία της χώρας να καταφθάνουν με πούλμαν για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η αγρυπνία ξεκίνησε μετά τις 20:00 το βράδυ διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Το παρών έδωσαν ακόμη πολλοί καλλιτέχνες και πρόσωπα από τον χώρο της σόουμπιζ, πολλά από τα οποία είχαν στενή σχέση με τον τραγουδιστή, καθώς τραγούδησαν μαζί του στο παρελθόν και παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής του. Ανάμεσά τους η Άννα Βίσση, ο Πάνος Μουζουράκης με τον οποίο συνεργάστηκε στα γυρίσματα του The Voice τα τελευταία δύο χρόνια, και η Άντζελα Δημητρίου μαζί με την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη.

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Με την παρουσία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και η Έλλη Κοκκίνου με την οποία ο τραγουδιστής είχε ερμηνεύσει το «Gucci των Μασάι», ο Λάκης Λαζοπουλος, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ζέτα Δούκα.

Ο Χρήστος Χωμενίδης, η Σάσα Σταμάτη, η Βασιλική Ρούσσου και η Έλενα Χριστοπούλου συμπαραστάθηκαν επίσης στην οικογένεια του καλλιτέχνη.

Άντζελα Δημητρίου, Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου πήγαν τα ξημερώματα στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη
Χρήστος Χωμενίδης
Άντζελα Δημητρίου, Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου πήγαν τα ξημερώματα στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη
Σάσα Σταμάτη
Άντζελα Δημητρίου, Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου πήγαν τα ξημερώματα στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη
Βασιλική Ρούσσου, Έλενα Χριστοπούλου
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Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

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