H άγνωστη ιστορία για τον 12χρονο Γιώργο Μαζωνάκη που αποκάλυψε ο Πέτρος Πολυχρονίδης: «Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν»
H άγνωστη ιστορία για τον 12χρονο Γιώργο Μαζωνάκη που αποκάλυψε ο Πέτρος Πολυχρονίδης: «Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν»
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια και περιγράφει μια άγνωστη ιστορία από το καλοκαίρι του 1984
Μια άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη από την εποχή που ζούσαν «στην ίδια αυλή στη Νίκαια», όπως γράφει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτει σε ανάρτησή του στο Instagram ο Πέτρος Πολυχρονίδης, στη σκιά του τελευταίου αποχαιρετισμού και της λαϊκής αγρυπνίας για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι τα 15 χρόνια του τραγουδιστή, γράφει αρχικά ότι «έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη».
Στη συνέχεια περιγράφει μια στιγμή από το καλοκαίρι του 1984 όταν «ο 12χρονος Γιώργος (Μαζωνάκης) και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο».
«Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας» συνεχίζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη μεταφέροντας τι του απάντησε ο μετέπειτα διάσημος τραγουδιστής όταν τον ρώτησε «από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών»
«Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν» του είπε τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον παρουσιαστή να σχολιάζει στην ανάρτησή του στο Instagram: «Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε. ❤️»
🩵 Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο. Μέχρι τα 15 του, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια στην ίδια αυλή στη Νίκαια και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθούσαμε με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες.
Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη, αλλά θέλω να μοιραστώ μόνο τούτη.
🔙 Καλοκαίρι 1984. Ο 12χρονος Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας.
Ο εξάχρονος εαυτός μου ρώτα από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών και ο Γιώργος μου απαντά αφοπλιστικά...
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι τα 15 χρόνια του τραγουδιστή, γράφει αρχικά ότι «έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη».
Στη συνέχεια περιγράφει μια στιγμή από το καλοκαίρι του 1984 όταν «ο 12χρονος Γιώργος (Μαζωνάκης) και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο».
«Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας» συνεχίζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη μεταφέροντας τι του απάντησε ο μετέπειτα διάσημος τραγουδιστής όταν τον ρώτησε «από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών»
«Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν» του είπε τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον παρουσιαστή να σχολιάζει στην ανάρτησή του στο Instagram: «Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε. ❤️»
Όλη η ανάρτηση του Πέτρου Πολυχρονίδη για τον Γιώργο Μαζωνάκη
🩵 Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο. Μέχρι τα 15 του, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια στην ίδια αυλή στη Νίκαια και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθούσαμε με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες.
Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη, αλλά θέλω να μοιραστώ μόνο τούτη.
🔙 Καλοκαίρι 1984. Ο 12χρονος Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας.
Ο εξάχρονος εαυτός μου ρώτα από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών και ο Γιώργος μου απαντά αφοπλιστικά...
"Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν".
Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε. ❤️
Αντίο...
Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε. ❤️
Αντίο...
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