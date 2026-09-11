Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Από το Toy Story 5 μέχρι το Furious: Όσα αξίζει να δεις αυτόν τον Σεπτέμβριο στο Vodafone TV
Από το Toy Story 5 μέχρι το Furious: Όσα αξίζει να δεις αυτόν τον Σεπτέμβριο στο Vodafone TV
Νέες σειρές, μεγάλες κινηματογραφικές επιστροφές, podcasts που μας βάζουν στα παρασκήνια αγαπημένων ιστοριών και, φυσικά, τα 78α Emmy Awards συνθέτουν έναν Σεπτέμβριο γεμάτο επιλογές στο Vodafone TV
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Τον Σεπτέμβριο οι διακοπές τελειώνουν, η καθημερινότητα επιστρέφει, αλλά η τηλεοπτική σεζόν αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Αυτόν τον μήνα, μάλιστα, το Vodafone TV δεν περιορίζεται μόνο σε νέες σειρές και ταινίες. Μια ολοκαίνουργια κατηγορία podcasts φέρνει μαζί της τίτλους από το σύμπαν του HBO Max. Τα podcasts λειτουργούν σαν μια δεύτερη διαδρομή μέσα στις αγαπημένες παραγωγές, με συζητήσεις, παρασκήνιο και επιπλέον υλικό γύρω από τη δημιουργία τους.
Ο μήνας όμως έχει ακόμη έναν λόγο για να στραφούν τα βλέμματα στο streaming: στις 14 Σεπτεμβρίου απονέμονται στο Λος Άντζελες τα 78α Primetime Emmy Awards, με παρουσιάστρια τη Mariska Hargitay. Το HBO Max προηγείται στις υποψηφιότητες με 122, ενώ οι streaming πλατφόρμες Disney+ και Hulu συγκεντρώνουν συνολικά 109. Με άλλα λόγια, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά, είναι η κατάλληλη στιγμή για μια μικρή επανάληψη των σειρών που πρωταγωνιστούν στη φετινή κούρσα.
Οι επιλογές στο Vodafone TV είναι πολλές. Ας δούμε μερικές από αυτές.
Furious: όταν το κυνήγι ενός serial killer γίνεται προσωπική υπόθεση
Αν μια σειρά κατάφερε να συζητηθεί έντονα μέσα στο καλοκαίρι, αυτή είναι το Furious. Η Emmy Rossum υποδύεται την Alice Black, μια πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης που βρίσκεται πλέον στο FBI και καλείται να κυνηγήσει μια μυστηριώδη και εξαιρετικά μεθοδική serial killer, την Catherine, την οποία υποδύεται η Lola Petticrew.
Όσο όμως η Alice πλησιάζει την Catherine, οι δύο ιστορίες αρχίζουν να μπλέκονται και τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη, την εκδίκηση και το σωστό και το λάθος γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Η σειρά, που δημιουργήθηκε από την Elizabeth Meriwether, ολοκλήρωσε την πρώτη της σεζόν τον Αύγουστο και έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη. Διαθέσιμη ήδη στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.
Youth: η ζωή στα 50 δεν είναι ακριβώς αυτό που περίμενες
Τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα γύρω στα 50 αποφασίζει πως η ζωή της δεν έχει πάρει την τελική της μορφή; Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του Youth, της νέας σειράς του HBO Max με τη Sharon Horgan. Η Alex είναι πρόσφατα διαζευγμένη και προσπαθεί να ξαναβρεί τον έρωτα, το σεξ και τον εαυτό της, την ώρα που φροντίζει τους γονείς της και μεγαλώνει έναν γιο που υποτίθεται ότι έχει πια μεγαλώσει. Η γνωριμία της με τον Patrick, τον οποίο υποδύεται ο Rupert Friend, περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
Το Youth κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου από HBO Max και μέσα από το Vodafone TV.
City of Blood: Βερολίνο, κλιματική καταστροφή και… βαμπίρ
Η σειρά μας μεταφέρει σε ένα μελλοντικό Βερολίνο που έχει μετατραπεί σε πόλη-κράτος στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τη ζωή αφόρητη, ενώ οι πιο προνομιούχοι κατοικούν κάτω από μια τεράστια κλιματιζόμενη θόλο και ο υπόλοιπος πληθυσμός παλεύει με τη ζέστη, τη διαφθορά και το έγκλημα.
Στο επίκεντρο βρίσκονται δυο αδελφές που συναντιούνται ξανά έπειτα από χρόνια και ανακαλύπτουν ότι πίσω από το οργανωμένο έγκλημα της πόλης κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό: οι βρικόλακες διεκδικούν πλέον την πολιτική εξουσία και το αίμα έχει γίνει το νέο νόμισμα.
Κλιματική δυστοπία, πολιτικό θρίλερ και βαμπίρ στη σειρά City of Blood που έρχεται στο Disney+ στις 16 Σεπτεμβρίου.
The Mandalorian and Grogu: ένας μακρινός γαλαξίας έρχεται στην οθόνη σου
Ο Din Djarin και ο Grogu επιστρέφουν, αυτή τη φορά σε μια κινηματογραφική περιπέτεια που συνεχίζει την ιστορία του The Mandalorian. Η Αυτοκρατορία έχει πέσει, όμως οι εναπομείναντες πολέμαρχοί της εξακολουθούν να αποτελούν απειλή.
Ο Pedro Pascal επιστρέφει στον ρόλο του Din Djarin, ενώ στο καστ συναντάμε τη Sigourney Weaver και τον Jeremy Allen White. Η ταινία είναι πλέον διαθέσιμη στο Disney+, προσφέροντας μια νέα, αυτόνομη ιστορία τόσο για τους φανατικούς του Star Wars όσο και για όσους θέλουν μια συναρπαστική διαστημική περιπέτεια. Διαθέσιμη ήδη στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.
Supergirl: δύο εποχές, μία ηρωίδα
Ποιος είπε ότι οι υπερδυνάμεις έχουν φύλο; Το Vodafone TV κάνει ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, φέρνοντας μαζί το Supergirl του 1984 και το πρόσφατο Supergirl, σε ένα ιδανικό διπλό binge-watch για όσους θέλουν να δουν πώς άλλαξε η κινηματογραφική εικόνα μιας από τις πιο γνωστές ηρωίδες των comics.
Δύο ταινίες, δύο εποχές, δύο διαφορετικές ματιές στην ίδια ηρωίδα και ένας καλός λόγος για να πατήσεις play και στις δύο. Διαθέσιμη ήδη από HBO Max και μέσα από το Vodafone TV.
Toy Story 5: όταν τα παιχνίδια συναντούν την τεχνολογία
Κάποιες κινηματογραφικές παρέες δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα του Toy Story ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Στην πέμπτη ταινία, όμως, ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι ένα άλλο παιχνίδι. Είναι η τεχνολογία. Η άφιξη της Lilypad, ενός νέου tablet που μπαίνει στη ζωή της Bonnie, απειλεί να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο παίζουν τα παιδιά και επομένως τη θέση των παιχνιδιών στον κόσμο τους.
Το Toy Story 5 έρχεται στο Disney+ στις 23 Σεπτεμβρίου. Και, φυσικά, αν θέλεις να κάνεις το binge σωστά, οι τέσσερις προηγούμενες ταινίες είναι επίσης διαθέσιμες.
Diabolical: The Epstein Files: μια ιστορία που δεν τελειώνει στα αρχεία
Το ντοκιμαντέρ Diabolical: The Epstein Files εξετάζει την υπόθεση Jeffrey Epstein μέσα από την έρευνα της βραβευμένης δημοσιογράφου Grace Tobin, η οποία συνομιλεί με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση, ανάμεσά τους ο αδελφός του Epstein, ο δημοσιογράφος Julie K. Brown και επιζώντες που συνέχισαν να πιέζουν για την αποκάλυψη των στοιχείων.
Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στο πώς ένα δίκτυο πλούτου και επιρροής επέτρεψε την κακοποίηση να συνεχιστεί και εξετάζει τα ερωτήματα, τις θεωρίες και τα κενά που εξακολουθούν να περιβάλλουν την υπόθεση. Διαθέσιμη ήδη από HBO Max και μέσα από το Vodafone TV.
Πατάμε pause στις σειρές και ακούμε τα podcasts
Η νέα κατηγορία podcasts του HBO Max λειτουργεί σαν ένα παράλληλο σύμπαν για τις σειρές και τις ταινίες που ήδη γνωρίζουμε.
Στη λίστα βρίσκονται τίτλοι όπως Harry Potter: The Official Film Podcast, The Last of Us Podcast, The Pitt Podcast, A Knight of the Seven Kingdoms Podcast και The Game of Thrones Podcast: House of the Dragon.
Το εγχείρημα ξεκίνησε με το Harry Potter: The Official Film Podcast, που παρουσιάζει η κριτικός κινηματογράφου και broadcaster Rhianna Dhillon, με συζητήσεις και καλεσμένους γύρω από τις οκτώ ταινίες της σειράς.
Emmy season: πριν από τα βραβεία, ώρα για watchlist
Ο Σεπτέμβριος κορυφώνεται τηλεοπτικά στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν θα απονεμηθούν τα 78α Primetime Emmy Awards στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Οι υποψηφιότητες είναι ένας πολύ καλός λόγος για να ξαναδούμε μερικές από τις σειρές που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά.
Από την πλευρά του HBO Max, το The Pitt βρίσκεται στην κορυφή με 25 υποψηφιότητες, ενώ το Hacks ακολουθεί με 24, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για κωμική σειρά σε μία χρονιά. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη τίτλοι όπως A Knight of the Seven Kingdoms, Euphoria και IT: Welcome to Derry.
Στο στρατόπεδο της Disney+, η watchlist μπορεί να περιλαμβάνει το The Bear - που συνεχίζει να αποτελεί σταθερή παρουσία στα Emmy - το Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, το Paradise και το Only Murders in the Building, μεταξύ άλλων τίτλων που βρίσκονται στη φετινή κούρσα.
Οι κριτές έφτιαξαν τη λίστα τους. Εσύ έχεις φτιάξει τη δική σου;
Info
Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως HBO Max, Disney+, Viaplay.
Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.
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