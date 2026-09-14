Ο Αυγερινός σχολιάζει τις θρησκευτικές εικόνες στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης, με το βλέμμα στην Καρυστιανού: «Ακόμη τρέχω...»
Ο Αυγερινός σχολιάζει τις θρησκευτικές εικόνες στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης, με το βλέμμα στην Καρυστιανού: «Ακόμη τρέχω...»
Αφήνει σκληρά υπονοούμενα για εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος - «Να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού, άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει» φέρεται να του είπε μοναχός στο Αγιο Όρος
Την επίδειξη πίστης μέσω δεκάδων θρησκευτικών εικόνων στο γραφείο του ιατρείου του Ηλία Θεοδωρόπουλου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε δηκτικά ο Θανάσης Αυγερινός, σε ανάρτησή του, όπου «φωτογραφίζει» εμμέσως και την Μαρία Καρυστιανού.
Ο δημοσιογράφος, τον περασμένο Ιούλιο παραιτήθηκε με καταγγελίες κατά της Μαρίας Καρυστιανού από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο Stem Cell των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, το οποίο ήταν «φορτωμένο» με θρησκευτικές εικόνες (ακόμη και με στολή... σαμουράι) ο Θανάσης Αυγερινός μετέφερε μια συμβουλή που του έδωσε πρόσφατα ένας μοναχός στο Άγιο Όρος, όπου έκανε επίσκεψη μετά την παραίτησή του, πολύ πριν τον θάνατο του τραγουδιστή.
Ο Θ. Αυγερινός μάλιστα, αφήνει σκληρά υπονοούμενα για εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος. «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του» φέρεται να του είπε ο γέροντας από το Άγιο Όρος.
Δεδομένου του γεγονότος ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει επίσης φωτογραφηθεί με φόντο θρησκευτικές εικόνες, αλλά και των καταγγελιών πρώην συνεργατών της - όπως ο Νίκος Καραχάλιος - ότι είχε πολύ στενές σχέσεις με γερόντισσα από τη Συρία, γίνεται μοιραία η σύγκριση των δύο γεγονότων.
Η ανάρτηση Αυγερινού:
«Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!». Ακόμη τρέχω...»
Ο δημοσιογράφος, τον περασμένο Ιούλιο παραιτήθηκε με καταγγελίες κατά της Μαρίας Καρυστιανού από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο Stem Cell των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, το οποίο ήταν «φορτωμένο» με θρησκευτικές εικόνες (ακόμη και με στολή... σαμουράι) ο Θανάσης Αυγερινός μετέφερε μια συμβουλή που του έδωσε πρόσφατα ένας μοναχός στο Άγιο Όρος, όπου έκανε επίσκεψη μετά την παραίτησή του, πολύ πριν τον θάνατο του τραγουδιστή.
Ο Θ. Αυγερινός μάλιστα, αφήνει σκληρά υπονοούμενα για εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος. «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του» φέρεται να του είπε ο γέροντας από το Άγιο Όρος.
Δεδομένου του γεγονότος ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει επίσης φωτογραφηθεί με φόντο θρησκευτικές εικόνες, αλλά και των καταγγελιών πρώην συνεργατών της - όπως ο Νίκος Καραχάλιος - ότι είχε πολύ στενές σχέσεις με γερόντισσα από τη Συρία, γίνεται μοιραία η σύγκριση των δύο γεγονότων.
Η ανάρτηση Αυγερινού:
«Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!». Ακόμη τρέχω...»
Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες… https://t.co/rU0YmJu8cJ— Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) September 14, 2026
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